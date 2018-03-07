7 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Максим Виторган показал забавное предпраздничное видео: «Заглянул,наконец, в знаменитую ленкомовскуюгримерку @zayachiy_ston . От них просто так живым ещё никто не уходил. Так что, вот, ловите, предпраздничный стон раздается: "Дорогие международные дневные женщины! Любите себя легко, непринужденно и изо всех сил! Вы того стоите! Тиффани с Шанелью в каждый дом! И белый шиповник- страсти виновник!". С наступающим!»