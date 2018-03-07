7 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Елена Захарова получила государственную награду: «Сегодня в Мэрии,получила почетное звание"Почетный деятель искусств города Москвы"спасибо Сергею Семеновичу Собянину!! Это необыкновенно приятно!! На церемонии вручали награды,дипломы выдающимся женщинам в разных отраслях!»
Елена Летучая порадовалась подаренной «просто так» мимозе. Андрей Малахов выбрал букет.
Ксения Бородина отмечает 35-летие. Анна Семенович совершенствует навык катания на лыжах: «Кто трудится , тот ест и пьет тоже». Жасмин примерила форму: «Стюардесса по имени Жан... Тьфу, Жасмин». А Дженнифер Лопес — гордится своими формами.
Наталья Штурм заинтриговала подписчиков фотографией с детским платьицем.
Кети Топурия поделилась фотографией дочки с бабушкой: «Бабушка Ната».
Игорь Николаев соскучился по дочке: «Наконец-то заехал на денечек домой! ...а Никусе завтра уже 2 и 5 месяцев!!)»
Ангелина Вовк поделилась ностальническими моментами:
Елизавета Боярская поделилась милой фотографией с котенком и сообщила о добром событии:
Это я и Нюша))) И мы продолжаем весеннюю тему 🐈🌷❤️ Именно в это время года мы чаще всего встречаем свою любовь, новых друзей и хочется делать что-то доброе и настоящее. Предлагаю начать 11 МАРТА на благотворительном фестивале Юна фест, который состоится в Москве, в Малом зале центра дизайна ArtPlay вас будут ждать самые лучшие и преданные друзья - кошки и собаки, мечтающие обрести дом. Забрать их домой можно прямо с выставки, а взамен - только ваша любовь и забота. Приходите на Юна-Фест, чтобы встретить вашу пушистую судьбу и сделать эту весну еще теплее. #юнафест #ссобакойтакприютно #возьмикошкуизприюта #возьмисобакуизприюта @yunacenter Фото @mishur0v
Максим Виторган показал забавное предпраздничное видео: «Заглянул,наконец, в знаменитую ленкомовскуюгримерку @zayachiy_ston . От них просто так живым ещё никто не уходил. Так что, вот, ловите, предпраздничный стон раздается: "Дорогие международные дневные женщины! Любите себя легко, непринужденно и изо всех сил! Вы того стоите! Тиффани с Шанелью в каждый дом! И белый шиповник- страсти виновник!". С наступающим!»
Фото: instagram