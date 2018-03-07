Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

7 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

1 / 10
Фото из Instagram Андрея Малахова
Arrows-left
Arrows-right
Reload
О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Елена Захарова получила государственную награду: «Сегодня в Мэрии,получила почетное звание"Почетный деятель искусств города Москвы"спасибо Сергею Семеновичу Собянину!! Это необыкновенно приятно!! На церемонии вручали награды,дипломы выдающимся женщинам в разных отраслях!»

Елена Летучая порадовалась подаренной «просто так» мимозе. Андрей Малахов выбрал букет.

Ксения Бородина отмечает 35-летие. Анна Семенович совершенствует навык катания на лыжах: «Кто трудится , тот ест и пьет тоже». Жасмин примерила форму: «Стюардесса по имени Жан... Тьфу, Жасмин». А Дженнифер Лопес — гордится своими формами.

Наталья Штурм заинтриговала подписчиков фотографией с детским платьицем.

Кети Топурия поделилась фотографией дочки с бабушкой: «Бабушка Ната».

Игорь Николаев соскучился по дочке: «Наконец-то заехал на денечек домой! ...а Никусе завтра уже 2 и 5 месяцев!!)»

Ангелина Вовк поделилась ностальническими моментами:

Елизавета Боярская поделилась милой фотографией с котенком и сообщила о добром событии:

Максим Виторган показал забавное предпраздничное видео: «Заглянул,наконец, в знаменитую ленкомовскуюгримерку @zayachiy_ston . От них просто так живым ещё никто не уходил. Так что, вот, ловите, предпраздничный стон раздается: "Дорогие международные дневные женщины! Любите себя легко, непринужденно и изо всех сил! Вы того стоите! Тиффани с Шанелью в каждый дом! И белый шиповник- страсти виновник!". С наступающим!»

Фото: instagram

Гороскоп