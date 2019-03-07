7 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анфиса Чехова рассуждает о красоте: «Почему на мальдивах я чувствую себя такой красивой? И когда я не чесанная, и без мейка. А есть города, в которых смотрю в зеркало, при полном макияже, и не слишком себе нравлюсь. Один из таких городов наша любимая Москва, в особенности зимой».

Дарья Повереннова и Ани Лорак устроили чит-мил. «Вообще-то я не обедаю, только ужинаю. Сегодня, видимо, будет наоборот», — оправдалась первая. «Иногда можно побаловать себя вкусной пастой», — написала вторая.

Дочь уговорила Марину Юдашкину заняться спортом: «Признаюсь не легко! Но придется чтобы не подвести внуков!»

Лариса Гузеева поделилась уютной домашней фотографией.

Похудевший Максим Фадеев отправился в Баку, а неизменно элегантный Эмин Агаларов — в Ташкент.

«Дебютному Альбому "Freeway" группы Smash!! — 16 лет!! Wow! Как быстро летит время», — ностальгирует Сергей Лазарев.

Яна Поплавская показала, какой была в раннем детстве. «На этой фотографии мне 4 года! Я себя очень рано помню. Платок этот обожала, все время просила именно его надеть, цветы были бордово-красные и меня в нем называли "Аленка", помните был и есть такой шоколад! Потом этот платок доживал свою жизнь на одноногом торшере, у которого был столик в виде шахматной доски! Я засыпала и наброшенный на торшер, мой любимый платок, светился алыми цветами. Так хочется вернуться туда....У каждого есть такая история-воспоминание», — поделилась она.

Светлана Зейналова поделилась разочарованием: «Ребята, к меня шок. Покупала сейчас Цветы для учителей и тьюторов в школу. В "Мосцветторге" мне отказались продавать и упаковывать букеты — 10 по 7 тюльпанов и 3 по 11. Сказали, маленькое количество цветов. Или берите больше, или идите вон. Хотя никого не было кроме меня —видимо, предзаказы. А у меня общий бюджет... вот это ж надо! До чего дошла 8-мартовская истерия!!! Пришлось поехать в соседнюю палатку к нашим восточным друзьям и там мне все с радостью и продали, и упаковали... и цена была ниже, Цветы крупнее и лучше! Парадокс российского бизнеса! Сейчас сижу, пью чай и предаюсь размышлениям о нашем менталитете, организации бизнеса, уважении к клиентам и тому подобным вещам.... всем цветов на праздник!»