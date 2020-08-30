7-летняя дочь Маргариты Симоньян написала свою первую песню, и это очень мило

Свой первый «хит» юная «звезда» решила посвятить свободе. «На свободе, хочу парить как птица в небесах», — поет маленькая Марьяна. Несмотря на то, что девочка скорее дурачится, чем серьезно относится к своему творчеству, можно понять, что у дочери Симоньян неплохой музыкальный слух и приятный голос. Подписчики остались в полном восторге от исполнения. Не оценил выступление сестры только младший брат Баграт. «Какой стыд», — заключает мальчик.

Маргарита Симоньян — журналистка и главный редактор RT. Она является возлюбленной актера и режиссера Тиграна Кеосаяна. Пара сошлась в 2012 году, после того как Тигран расстался со своей бывшей женой актрисой Аленой Хмельницкой. В союзе с новой пассией у Кеосаяна родились трое детей: две дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт. От предыдущего брака у Тиграна также остались две дочери — Александра и Ксения.