7-летняя дочь Маргариты Симоньян написала свою первую песню, и это очень мило
Фото: Instagram/ @m_simonyan
Дети в жизни Маргариты Симоньян занимают особое место. Журналистка и главный редактор RT не упускает возможности поделиться с подписчиками успехами своих малышей. Она с удовольствием рассказывает, как ребята учат английский, танцуют и занимаются творчеством. Сегодня главной «звездочкой» в Инстаграм мамы стала семилетняя Марьяна. Маргарита похвасталась, что дочь сама сочинила песню.
Свой первый «хит» юная «звезда» решила посвятить свободе. «На свободе, хочу парить как птица в небесах», — поет маленькая Марьяна. Несмотря на то, что девочка скорее дурачится, чем серьезно относится к своему творчеству, можно понять, что у дочери Симоньян неплохой музыкальный слух и приятный голос. Подписчики остались в полном восторге от исполнения. Не оценил выступление сестры только младший брат Баграт. «Какой стыд», — заключает мальчик.
Маргарита Симоньян — журналистка и главный редактор RT. Она является возлюбленной актера и режиссера Тиграна Кеосаяна. Пара сошлась в 2012 году, после того как Тигран расстался со своей бывшей женой актрисой Аленой Хмельницкой. В союзе с новой пассией у Кеосаяна родились трое детей: две дочери Марьяна и Маро, а также сын Баграт. От предыдущего брака у Тиграна также остались две дочери — Александра и Ксения.
Фото и видео: Instagram
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