7-летний сын Шепелева и Фриске выиграл свой первый золотой кубок
Фото: @dmitryshepelev / Instagram
Дмитрий Шепелев похвастался очередным достижением сына в спорте. 7-летний Платон занимается большим теннисом. Мальчик участвовала в турнире и выиграл свой первый золотой кубок. Дмитрий не смог сдержать эмоций и поделился несколькими трогательными видео: «Первый кубок сына! 1-е место. Очень горжусь! Сердце выпрыгивает».
Фото: @dmitryshepelev / Instagram
Платон Шепелев — сын телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске. После смерти исполнительницы от рака, воспитанием ребенка занимается сам телеведущий. Сейчас Дмитрий снова нашел любовь — он состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой.
Напомним, что личная жизнь экс-возлюбленного Жанны Фриске до сих пор окружена скандалами. В начале февраля телеведущий заявил, что скоро станет отцом во второй раз — его возлюбленная Екатерина Тулупова ждет ребенка. Этой новостью Дмитрий Шепелев не только привел в ярость отца Жанны Фриске, но и заставил многочисленных поклонников гадать, когда же телеведущий собирается повести избранницу под венец. 18 февраля Дмитрий решил пообщаться с фолловерами в формате «вопрос-ответ», но только сильнее озадачил всех своим ответом.
Фото: @dmitryshepelev / Instagram
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