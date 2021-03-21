7-летний сын Шепелева и Фриске выиграл свой первый золотой кубок

Платон Шепелев — сын телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске. После смерти исполнительницы от рака, воспитанием ребенка занимается сам телеведущий. Сейчас Дмитрий снова нашел любовь — он состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой.

Напомним, что личная жизнь экс-возлюбленного Жанны Фриске до сих пор окружена скандалами. В начале февраля телеведущий заявил, что скоро станет отцом во второй раз — его возлюбленная Екатерина Тулупова ждет ребенка. Этой новостью Дмитрий Шепелев не только привел в ярость отца Жанны Фриске, но и заставил многочисленных поклонников гадать, когда же телеведущий собирается повести избранницу под венец. 18 февраля Дмитрий решил пообщаться с фолловерами в формате «вопрос-ответ», но только сильнее озадачил всех своим ответом.