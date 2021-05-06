7-летней дочери солиста «Непары» Александра Шоуа сделали операцию на голове

У 47-летнего солиста группы «Непара» есть две дочери от разных браков. Младшей Таисии всего 7 лет. На днях девочка попала в больницу, где ей провери операцию на голове, сообщает «СтарХит». Ребенку удалили новообразование — атерому — в районе виска. В больнице с девочкой находилась мама, и вскоре их выпишут домой.

«Новообразование было небольшое, но был риск, что оно могло начать расти. Киста появилась из-за закупорки протока сальной железы, она не беспокоила, но выглядело это некрасиво, тем более у девочки. Все прошло хорошо, Тая нормально перенесла общий наркоз, уже бегает. Скоро снимем швы и забудем об этом», — рассказала изданию Наталья Шоуа.