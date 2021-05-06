7-летней дочери солиста «Непары» Александра Шоуа сделали операцию на голове
Фото: www.instagram.com/alexandershoua/
У 47-летнего солиста группы «Непара» есть две дочери от разных браков. Младшей Таисии всего 7 лет. На днях девочка попала в больницу, где ей провери операцию на голове, сообщает «СтарХит». Ребенку удалили новообразование — атерому — в районе виска. В больнице с девочкой находилась мама, и вскоре их выпишут домой.
«Новообразование было небольшое, но был риск, что оно могло начать расти. Киста появилась из-за закупорки протока сальной железы, она не беспокоила, но выглядело это некрасиво, тем более у девочки. Все прошло хорошо, Тая нормально перенесла общий наркоз, уже бегает. Скоро снимем швы и забудем об этом», — рассказала изданию Наталья Шоуа.
Фото: www.instagram.com/alexandershoua
Александр Шоуа ждет своих девчонок в новой квартире в элитном жилом коплексе, куда семья переехала недавно. Главным критерием при выборе локации стала еее экологичность. «Перебрались из города, потому что просыпаться с утра счастливым уже не получалось. Теперь каждое утро день начинаю с улыбкой. Здесь много света, хорошие соседи, парк возле дома. Ощущение, что удалось освежить погасшие краски: мы даже с женой стали больше внимания уделять друг другу», — откровенничал музыкант с таблоидом.
Фото и видео: Instagram
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