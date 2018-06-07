7 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Водянова отпраздновала дни рождения гражданского мужа и их общего сына. Алиса Аршавина поделилась семейной фотографией. Бейонсе и Анна Седокова показали подросших детей.

Певица Слава показала фото со взрослой дочерью. Анфиса Чехова сходила с обожающим динозавров сыном в кино: «Кое-кто не забоялся и высидел весь фильм. В конце лишь расплакался, что он закончился. А закончился он странно, прямо как сериал, когда точно известно, что будет новая серия. А вообще, конечно, не советую ровесников Солика на этот фильм водить. Даже мне в какие-то моменты было страшновато. Я спрашивала Сола, не пойти ли нам из зала, но он, хоть и закрывал иногда глаза и затыкал уши, уходить наотрез отказывался».

Тарзан похвастался раритетной фотографией с Лолитой Милявской, а она показала, как мастера в салоне колдуют над ее образом: