7 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич рассказала, как проводит время на отдыхе — бегает за детьми вместо того, чтобы отдыхать и снимать красивые видео.

Тина Канделаки представила эффектный и элегантный образ в черном платье с воротником.

Юлия Такшина прекрасно проводит время на природе, посреди поля, полного цветов, а Монеточка — в зоопарке с жирафом.

Анастасия Волочкова похвасталась своим аккуратным и ухоженным участком, который теперь напоминает парк.