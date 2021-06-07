7 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Павел Прилучный поделился с поклонниками фотографиями со своего отдыха на Мальдивах, где он проводит отпуск с Мирославой Карпович.
Юлия Барановская показала архивную фотографию с ребенком и предложила подписчикам угадать, кто из детей находится в коляске.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dmitriy_malikov
Лиана Шульгина тоже делится архивной фотографией с выпускного.
Саша Бортич отдыхает на берегу моря, однако скучает по сыну, а Дмитрий Маликов неожиданно предстал в образе «молодого старого рокера».
Максим Фадеев записал забавное видео с малышами-сороками, которых нашел на своем участке.
Анна Хилькевич рассказала, как проводит время на отдыхе — бегает за детьми вместо того, чтобы отдыхать и снимать красивые видео.
Тина Канделаки представила эффектный и элегантный образ в черном платье с воротником.
Юлия Такшина прекрасно проводит время на природе, посреди поля, полного цветов, а Монеточка — в зоопарке с жирафом.
Анастасия Волочкова похвасталась своим аккуратным и ухоженным участком, который теперь напоминает парк.
Фото: Instagram Павла Прилучного, Юлии Барановской, Дмитрия Маликова, Лианы Шульгиной, Саши Бортич, Максима Фадеева, Анны Хилокевич, Тины Канделаки, Монеточки, Юлии Такшиной
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