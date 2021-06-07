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7 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Павел Прилучный поделился с поклонниками фотографиями со своего отдыха на Мальдивах, где он проводит отпуск с Мирославой Карпович.

Юлия Барановская показала архивную фотографию с ребенком и предложила подписчикам угадать, кто из детей находится в коляске.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дмитрий Маликов

Фото: @dmitriy_malikov

Лиана Шульгина тоже делится архивной фотографией с выпускного.

Саша Бортич отдыхает на берегу моря, однако скучает по сыну, а Дмитрий Маликов неожиданно предстал в образе «молодого старого рокера».

Максим Фадеев записал забавное видео с малышами-сороками, которых нашел на своем участке.

Анна Хилькевич рассказала, как проводит время на отдыхе — бегает за детьми вместо того, чтобы отдыхать и снимать красивые видео.

Тина Канделаки представила эффектный и элегантный образ в черном платье с воротником.

Юлия Такшина прекрасно проводит время на природе, посреди поля, полного цветов, а Монеточка — в зоопарке с жирафом.

Анастасия Волочкова похвасталась своим аккуратным и ухоженным участком, который теперь напоминает парк.

Фото: Instagram Павла Прилучного, Юлии Барановской, Дмитрия Маликова, Лианы Шульгиной, Саши Бортич, Максима Фадеева, Анны Хилокевич, Тины Канделаки, Монеточки, Юлии Такшиной

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