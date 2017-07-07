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На днях актриса Екатерина Волкова решила научиться садиться на шпагат, и сегодня актриса поделилась первыми ощущениями: «Болит абсолютно все. Чувствую себя старой бабкой. Подняться по лестнице непреодолимое испытание».

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) Июл 7 2017 в 5:11 PDT

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