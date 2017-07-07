Бекстейдж со съемок и репетиций, нежные фотографии с детьми и многое другое — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

На днях актриса Екатерина Волкова решила научиться садиться на шпагат, и сегодня актриса поделилась первыми ощущениями: «Болит абсолютно все. Чувствую себя старой бабкой. Подняться по лестнице непреодолимое испытание».

Юлия Высоцкая показала, чем занимается в поездке к морю. Надежда Бабкина совершила путешествие на Алтай. Похудевший Николай Басков раздразнил фанаток новым селфи. Екатерина Климова поделилась настроенческим фото. Алена Свиридова, Ксения Бородина и Юлия Барановская похвастались своими детками.

Любовь Толкалина готовится сыграть ведьму.

Наталья Ионова примеряет наряды для клипа на песню с Artik&Asti «Пахну Лишь Тобой». Анна Семенович показала, как работает над своим:

Вечером режиссер ее клипа — музыкант, актер и клипмейкер Алексей Воробьев — опубликовал очень горячую фотографию: «Тишина, сауна, книга. А как отдыхаете вы?»

Ввеселая компания во главе в Андреем Малаховым улетела поздравлять легендарную «певицу с Марса»: «Weekend обещает быть веселым. Продолжаем отмечать день рождения Жанны Агузаровой», — написал шоумен.

Фото: instagram.com