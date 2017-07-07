7 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
На днях актриса Екатерина Волкова решила научиться садиться на шпагат, и сегодня актриса поделилась первыми ощущениями: «Болит абсолютно все. Чувствую себя старой бабкой. Подняться по лестнице непреодолимое испытание».
Юлия Высоцкая показала, чем занимается в поездке к морю. Надежда Бабкина совершила путешествие на Алтай. Похудевший Николай Басков раздразнил фанаток новым селфи. Екатерина Климова поделилась настроенческим фото. Алена Свиридова, Ксения Бородина и Юлия Барановская похвастались своими детками.
Любовь Толкалина готовится сыграть ведьму.
Лендок фильм. Студия документальных фильмов Санкт Петербурга.Сколько раз я проходила мимо к Мариинке по Крюкову каналу. И вот наконец, попала внутрь. По очень приятному поводу. Наконец предлагают сыграть ведьму))))) зубы, брови , линзы,ногти... все дела.. начали с волос... сегодня я - брюн!#лендокфильм #брюн#ведьмак
Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)
Наталья Ионова примеряет наряды для клипа на песню с Artik&Asti «Пахну Лишь Тобой». Анна Семенович показала, как работает над своим:
Вечером режиссер ее клипа — музыкант, актер и клипмейкер Алексей Воробьев — опубликовал очень горячую фотографию: «Тишина, сауна, книга. А как отдыхаете вы?»
Ввеселая компания во главе в Андреем Малаховым улетела поздравлять легендарную «певицу с Марса»: «Weekend обещает быть веселым. Продолжаем отмечать день рождения Жанны Агузаровой», — написал шоумен.
Фото: instagram.com