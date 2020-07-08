7 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ким Кардашьян экспериментирует с цветом волос.

Николь Кидман показала трогательное фото с дочерью Сандэй Роуз и поздравила ее с днем рождения.

Светлана Бондарчук тоже показала нежное фото: «Девочек много не бывает )))»

Екатерина Климова показала подросшую Беллу.

Екатерина Шпица поделилась уютным снимком с сыном.

Сергей Безруков учит радоваться мелочам: