7 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Ким Кардашьян экспериментирует с цветом волос.
Николь Кидман показала трогательное фото с дочерью Сандэй Роуз и поздравила ее с днем рождения.
Светлана Бондарчук тоже показала нежное фото: «Девочек много не бывает )))»
Екатерина Климова показала подросшую Беллу.
Екатерина Шпица поделилась уютным снимком с сыном.
Сергей Безруков учит радоваться мелочам:
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова — тоже:
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Агния Дитковските примерила дерзкий образ.
Светлана Лобода тоже порадовала фанатов своей яркой внешности:
Бар Рафаэли и Нино Нинидзе показали как занимаются йогой, а Жизель Бундхен — как выросла ее «напарница» по этому увлечению.
Кристина Орбакайте поделилась красивой фотографией с дочерью Клавдией.
Фото и видео: Instagram/@kimkardashian/@nicolekidman/@a030aa/@klimovagram/@katerinashpitsa/@vincentcassel/@ditkovskyte/@barrefaeli/@gisele/@orbakaite_k/@nsenchukova_official/@s_bezrukov/@ninosha13/@lobodaofficial
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