passion.ru

7 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото из Instagram Ким Кардашьян

О том, как знаменитости провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Ким Кардашьян экспериментирует с цветом волос.

Николь Кидман показала трогательное фото с дочерью Сандэй Роуз и поздравила ее с днем рождения.

Светлана Бондарчук тоже показала нежное фото: «Девочек много не бывает )))»

Екатерина Климова показала подросшую Беллу.

Екатерина Шпица поделилась уютным снимком с сыном.

Сергей Безруков учит радоваться мелочам:

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова — тоже:

Венсан Кассель опубликовал архивное фото.

Агния Дитковските примерила дерзкий образ.

Светлана Лобода тоже порадовала фанатов своей яркой внешности:

Бар Рафаэли и Нино Нинидзе показали как занимаются йогой, а Жизель Бундхен — как выросла ее «напарница» по этому увлечению.

Кристина Орбакайте поделилась красивой фотографией с дочерью Клавдией.

Фото и видео: Instagram/@kimkardashian/@nicolekidman/@a030aa/@klimovagram/@katerinashpitsa/@vincentcassel/@ditkovskyte/@barrefaeli/@gisele/@orbakaite_k/@nsenchukova_official/@s_bezrukov/@ninosha13/@lobodaofficial

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!