7 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Тимати выложил фотографию с яхты и его тут же заподозрили, что он отдыхает вместе с победительницей «Холостяка» Катей Сафаровой, у которой заметили похожие снимки.

Юлия Ковальчук примеряет на себя новый образ – каре с челкой. Мнения поклонников на этот счет разошлись, хотя большинство решили, что звезде хорошо в любом образе.

Настя Ивлеева вслед за кадрами с пленки из поездки в Питер порадовала поклонников воспоминаниями о Риме.