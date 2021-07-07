7 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Мария Шумакова похвасталась новым пляжным образом – соблазнительным сплошным купальником красного цвета.
Саша Бортич появилась перед поклонниками в ярком и летнем платье небесно-голубого оттенка и собрала комплименты подписчиков.
Елена Темникова радуется жаре, которая снова пришла в Москву и надеется, что она продлится подольше.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @bortich
Тимати выложил фотографию с яхты и его тут же заподозрили, что он отдыхает вместе с победительницей «Холостяка» Катей Сафаровой, у которой заметили похожие снимки.
Юлия Ковальчук примеряет на себя новый образ – каре с челкой. Мнения поклонников на этот счет разошлись, хотя большинство решили, что звезде хорошо в любом образе.
Настя Ивлеева вслед за кадрами с пленки из поездки в Питер порадовала поклонников воспоминаниями о Риме.
Валерия устроила девичник вместе с мамой, дочкой и сестрой. Присоединилась и собачка певицы – она ведь тоже девочка.
Стеша Маликова показала своим поклонникам, что такое счастье – и опубликовала кадры с поездки на Алтай.
Светлана Бондарчук поделилась летним видео из знакового для нее места.
«Именно здесь началась переписка с важным для меня человеком».
Дочка Кристины Асмус поддержала маму в трудную минуту. У актрисы возникли проблемы с графиком съемок, а Настя, услышав встревоженный голос мамы, нарисовала ей одобряющую картинку.
Яна Рудковская показывает эксклюзивные кадры из рубрики #моизавтраки. На этот раз – с видом на парижские улицы.
Фото: Instagram Тимати, Светланы Бондарчук Насти Ивлеевой, Стефании Маликовой, Кристины Асмус, Елены Темниковой, Марии Шумаковой, Валерии, Юлии Ковальчук, Кристины Асмус
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