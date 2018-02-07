7 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
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Я вот грущу,что в России ,по статистике, подавляющее большинство мужчин считает ,что женщина не может быть президентом просто(!) по половому признаку, а тем временем ,25 женщин арестовано в Иране за то,что они вышли на улицу без хиджаба. Нам всем еще предстоит пройти долгий путь борьбы за равенство и равноправие. Женщина-не конфета,чтобы ее заворачивать ,женщина-не машина по воспроизводству, чтобы ограничивать ее обязанности деторождением. Всей своей жизнью я хочу быть примером того,как надо отстаивать и бороться за свои права , примером того,как можно быть любящей женой и матерью ,но на равных конкурировать со всеми ,независмо от пола,ориентации и цвета кожи.