О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Александр Ревва, выступающий в Comedy Club под псевдонимом Артур Пирожков, начал день с забавного видеоролика с участием его дочери:

Юлия Ковальчук — с селфи: «Доброе, ненакрашенное, но очень счастливое утро». Катя Гордон поделилась фотографией с пляжа: «По разумению многих умная... не может быть красивой... красивая не может быть естественной... естественная не может быть счастливой... и тд. Много много стереотипов и зла в сердцах... вода ровняет всех и смывает все... вода - моя стихия... вы спрашиваете почему я в форме? Я всегда плаваю! И всегда против течения».

Наталья Подольская показала селфи из самолета: «Режим мама- диван в полете (кому знакомо??? и вот мы дома. Раскапываем сугробы. Здравствуй, Москва!» Эвелина Бледанс поделилась «отпускным» снимком с сыном: «Ешь. Люби. Молись».

Бритни Спирс похвасталась талантом сына и назвала его «маленьким Моцартом»: «Несколько недель назад мой сын сел и начал играть на нашем пианино... Он никогда не брал уроки, поэтому я расплакалась как настоящая гордая мамочка! Мой малыш как Моцарт!»