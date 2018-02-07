О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Александр Ревва, выступающий в Comedy Club под псевдонимом Артур Пирожков, начал день с забавного видеоролика с участием его дочери:

Валерия и Анастасия Волочкова — с занятий спортом:

Юлия Ковальчук — с селфи: «Доброе, ненакрашенное, но очень счастливое утро». Катя Гордон поделилась фотографией с пляжа: «По разумению многих умная... не может быть красивой... красивая не может быть естественной... естественная не может быть счастливой... и тд. Много много стереотипов и зла в сердцах... вода ровняет всех и смывает все... вода - моя стихия... вы спрашиваете почему я в форме? Я всегда плаваю! И всегда против течения».

Равшана Куркова восхитила уютным видео:

👻❄️ Питер Пэн и его няня.

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana)

Наталья Подольская показала селфи из самолета: «Режим мама- диван в полете (кому знакомо??? и вот мы дома. Раскапываем сугробы. Здравствуй, Москва!» Эвелина Бледанс поделилась «отпускным» снимком с сыном: «Ешь. Люби. Молись».

Бритни Спирс похвасталась талантом сына и назвала его «маленьким Моцартом»: «Несколько недель назад мой сын сел и начал играть на нашем пианино... Он никогда не брал уроки, поэтому я расплакалась как настоящая гордая мамочка! Мой малыш как Моцарт!»

Певица Жасмин рассказала о дочке: «Вечная дилемма нашей семьи и лично Маргаритки. Она всегда и всем говорит, что она похожа на маааму, однако, когда мы втроем с ней и ее папой рядом, у многих возникают сомнения в правоте моей малышки».

Елена Ваенга продемонстрировала семейную идиллию.

Анастасия Костенко снова призналась мужу в любви:

Ксения Собчак высказалась о положении женщин в обществе:

Я вот грущу,что в России ,по статистике, подавляющее большинство мужчин считает ,что женщина не может быть президентом просто(!) по половому признаку, а тем временем ,25 женщин арестовано в Иране за то,что они вышли на улицу без хиджаба. Нам всем еще предстоит пройти долгий путь борьбы за равенство и равноправие. Женщина-не конфета,чтобы ее заворачивать ,женщина-не машина по воспроизводству, чтобы ограничивать ее обязанности деторождением. Всей своей жизнью я хочу быть примером того,как надо отстаивать и бороться за свои права , примером того,как можно быть любящей женой и матерью ,но на равных конкурировать со всеми ,независмо от пола,ориентации и цвета кожи.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Нюша показала кусочек нового клипа:

Евгений Плющенко — видео с репетиции.

Фото: instagram