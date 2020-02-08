7 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Рудова показала фото в ярком образе и пожаловалась на недомогание: «Всем крутой пятницы!!! Оторвитесь как следует! Я вот болею, по этому у меня сериальчик».

Екатерина Андреева похвасталась качеством кожи.

Лада Дэнс — физической формой: «Я просто обожаю йогу! Максимальное получение энергии, владение телом и восстановление сил. Я, как уже писала, на пути к своему идеалу фигуры. Йога один из моих секретов по успешному достижению цели».

Юлия Высоцкая поделилась забавной фотографией из путешествия: «Ну ты тут посиди, я скоро вернусь».

Ирина Гринева показала прекрасную Венецию: