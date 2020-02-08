7 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Елена Захарова украсила дом шариками в честь дня рождения дочери: «А у нас дома уже такая красота! К Празднику готовы ❤️».
Нонна Гришаева показала, как проходят ее актерские будни: «Нонночка, работаем)) #кремлевскийдворец #деньнауки».
Анна Семенович поделилась радостью: «Это счастье после отпуска выйти на работу».
Наталья Рудова показала фото в ярком образе и пожаловалась на недомогание: «Всем крутой пятницы!!! Оторвитесь как следует! Я вот болею, по этому у меня сериальчик».
Екатерина Андреева похвасталась качеством кожи.
Лада Дэнс — физической формой: «Я просто обожаю йогу! Максимальное получение энергии, владение телом и восстановление сил. Я, как уже писала, на пути к своему идеалу фигуры. Йога один из моих секретов по успешному достижению цели».
Юлия Высоцкая поделилась забавной фотографией из путешествия: «Ну ты тут посиди, я скоро вернусь».
Ирина Гринева показала прекрасную Венецию:
Светлана Лобода поделилась новой фотографией с дочкой: «Рай здесь... и он на земле».
Регина Тодоренко поделилась идиллией: «Папа @vladtopalovofficial, не волнуйся, наш сын в надежных медвежьих лапах».
Мария Кожевникова пожаловалась на эпидемию ветрянки у себя дома: «Ветрянка оказалась небывалым счастьем для Ванька, так как было разрешено играть в игры на планшете, а в обычном нашем жизненном укладе мы стараемся ограничивать».
Андрей Аршавин похвастался: «С Венерой и Джокондой в Лувре!!!»
Наталья Водянова показала фото без макияжа.
Фото и видео: instagram
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