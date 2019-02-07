7 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марина и Галина Юдашкины посетили Большой Театр: «А.Хачатурян. Балет Спартак с @gyudashkina @idadostman».

Наталья Подольская путешествует с сестрой. Лера Кудрявцева наслаждается Италией. Алеся Кафельникова — дауншивтит в Индонезии: «Мне безумно нравится путешествовать! Особенно с той компанией , которая живет от острова к острову! И не уезжает уже давно. Сегодня мы на Гили эир. Тут нет машин , байков. Все ходят пешком или ездят на лошадях/велосипедах. Вчера мы ездили на великах, сегодня ищем лошадей...вчера встречали закат, а сегодня рассвет!! Life is amazing, guys. Мама природа лечит».

Глафира Тарханова радкется росту числа подписчиков: «400.000! Благодарю Вас за доверие, внимание и вдохновение! Только вперед!!! Спасибо, что Вы рядом! Замечательного Вам дня! Перед вылетом, все-таки умылась».

Светлана Бондарчук показала, как прихорашивается: «Блондинок много не бывает ))) Закрепляем знания и готовимся к весне ».