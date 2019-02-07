7 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич показала милое фото с дочкой: «Как бы случайно чему-нибудь не тому не научить))). А вообще дети действительно делают нас лучше!)» Анфиса Чехова — с сыном: «Мальчик-повторюшка желает вам Доброго утра. И пусть сегодня у нас с вами случится какое-нибудь радостное событие!»
Владимир Кристовский похвастался семейной фотографией: «Балдеем». Ида Кехман — насмешила своей: «Доброе утро всем горнолыжникам!»
Жасмин поздравила подросшую дочь: «Моя долгожданная доченька Маргаритка, с днем рождения!!!»
Муж Полины Гагариной опубликовал забавный ролик с дочкой: «Маленькая помощница большого папы».
Мвксим Галкин рассказал, как занимается с детьми: «Сегодня в игровой форме изучали правила дорожного движения и на практике осваивали культуру вождения».
Инна Михайлова рассказала о воспитании детей:
Я очень рада, что мне удалось сохранить самые тёплые и искренние чувства между нами. И я абсолютно уверена, что самая любимая женщина моего сына – это я, и самый родной человек для моей дочери – тоже я. Помимо того, что я мать, я – подруга для своих детей. Мы можем говорить на любые темы и в этом отношении у нас свободные, искренние и доверительные отношения, чем я очень горжусь! В нашем современном мире детям нужно многое объяснять, что я и делаю. Иногда на своем собственном опыте, примере, поступках. И я считаю, это очень важно! Моя позиция в отношении моих взрослых детей – это не лезть в их личную жизнь. Если не хочешь навредить ребёнку – не нужно вмешиваться в их чувства и эмоции, которые они испытывают! Я приветствую любой выбор своих детей. Если счастливы они – счастлива я! Наши малышки – Иванка и Маша с нами. Пока Иванка проявляет большой интерес к рисованию и у неё прекрасно получается. Нам бы хотелось, чтобы она увлеклась каким-нибудь видом спорта, но пока этого не случилось. Маша увлекается фигурным катанием. Ей это очень нравится! Нет, она не претендует на звание чемпионки, но для себя, для развития, по-моему, это прекрасно! Старшие дети Стаса – Никита и Дарья, живут со своими мамами. Я хорошо к ним отношусь, они замечательные, хорошие дети. Но претендовать на роль матери, или что-то близкое к этому, я не имею права. Для меня понятие «мать» – очень важно! Для каждого ребёнка мама – это главное в жизни! И, поэтому, моя позиция такова: без лжи, лести, какого-то заискивания, мне не хочется казаться хорошей, в этом отношении, навязываться детям и уж тем более пытаться заменить им родную мать. Это не дистанция. Это некая субординация для того, чтобы ни в коем случае не навредить их мамам, которые для них – самое важное в жизни, которые для них – целый мир. Они их воспитывают и большую часть времени они, конечно же, проводят с ними. Так как у меня есть свои дети от первого брака, я на собственном опыте могу сказать, что лично я бы не хотела, чтобы в жизни моих детей кто-то вмешивался. Я обожаю Дарью. Я пытаюсь находить общий язык с Никитой. #ВопросОтветИннаМихайлова #Семья #Любовь #Дети
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram