О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Юлия Меньшова побывала в Великом Устюге и совершила путешествие в прошлое: «Ну, кто знает — чем я тут занимаюсь? А? Есть такие знатоки? Подсказка:неплохо нам сегодня живется, дорогие женщины». Анна Семенович уехала в Питер: «Красивую и веселую девчонку до Питера подвезёте ? Сама я скромная, ем мало, мозг не вскрываю , много смеюсь и пою , короче дорога будет весёлой. Поехали?». Виктория Дайнеко примерила новый образ: «Сегодня я БабаМороз».

Владимир Пресняков поделился нежным селфи с женой. Андрей Малахов похвастался тем, что она победила по популярности в 2017.

Иосиф Пригожин и Валерия поучаствовали в передаче «Смак»: «Мы с ВАЛЕРИЕЙ будем гостями на этой неделе! Обязательно смотрите в воскресенье 10 декабря в 11.10 на @1tv». Ирина Дубцова веселится с коллегами.

Анна Хилькевич обнаружила сходство с Кристиной Асмус: «Так мы с Кристиной и не поняли кто же из нас Альтерэго... и решили просто мило сфоткаться)))».

Наталья Ионова показала забавное видео с дочками: «Мы оказались в Ирландии, где снимали Star Wars, и это просто чумааааа!!! Здесь так красиво и круто! Девчонки целый день играли в игрушки. А еще мы открыли идеальный маршрут для игры в Звездные Войны», — написала она.