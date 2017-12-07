7 декабря: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Юлия Меньшова побывала в Великом Устюге и совершила путешествие в прошлое: «Ну, кто знает — чем я тут занимаюсь? А? Есть такие знатоки? Подсказка:неплохо нам сегодня живется, дорогие женщины». Анна Семенович уехала в Питер: «Красивую и веселую девчонку до Питера подвезёте ? Сама я скромная, ем мало, мозг не вскрываю , много смеюсь и пою , короче дорога будет весёлой. Поехали?». Виктория Дайнеко примерила новый образ: «Сегодня я БабаМороз».
Владимир Пресняков поделился нежным селфи с женой. Андрей Малахов похвастался тем, что она победила по популярности в 2017.
Иосиф Пригожин и Валерия поучаствовали в передаче «Смак»: «Мы с ВАЛЕРИЕЙ будем гостями на этой неделе! Обязательно смотрите в воскресенье 10 декабря в 11.10 на @1tv». Ирина Дубцова веселится с коллегами.
Анна Хилькевич обнаружила сходство с Кристиной Асмус: «Так мы с Кристиной и не поняли кто же из нас Альтерэго... и решили просто мило сфоткаться)))».
Наталья Ионова показала забавное видео с дочками: «Мы оказались в Ирландии, где снимали Star Wars, и это просто чумааааа!!! Здесь так красиво и круто! Девчонки целый день играли в игрушки. А еще мы открыли идеальный маршрут для игры в Звездные Войны», — написала она.
Ксения Бородина показала забавное видео с дочкой: «Я не имею. Учимся делать ласточку».
Дочь певицы Жасмин показала таланты:
И рассказала, чем кормит ее мама:
Анна Нетребко поздравила окружающих: «Viva St Ambrogio! Viva Panettone! Всех Миланцев с днем Святого Амвросия, покровителя Милана. Сегодня здесь большой праздник и открытие сезона в Ла Скала. А главное- Панеттоне на завтра».
Игорь Николаев показал дочку со снеговиком.
Фото: instagram