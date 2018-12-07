7 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Маргарита Суханкина поделилась праздничным настроением: «Наступление нового года все заметнее».
Владимир Кристовский показал, как его семья готовится к Новому Году: «Готовимся. С наступающим 🎅».
Екатерина Климова продемонстрировала трогательное видео о том, как ее младшая дочь украшает окно снежинками:
Потап опубликовал фото с сыном: «Обратно в школу».
Cветлана Бондарчук поделилась архивной семейной фотографией: «Две мамы и один сын».
Юлия Барановская поздравила старшего сына, которого все сравнивают то с Андреем Аршавиным, то с Андреем Григорьевым-Апполоновым: «С днем рождения, мой сын! Мой первенец, моё счастье, моя гордость. Тебе сегодня 13 лет, и я уже спокойно и уверено опираюсь на твое крепкое мужское плечо. Если бы ты только знал, какое это счастье быть твоей мамой! Я всегда рядом, мой родной».
...и показала фотографии с праздника.
Татьяна Навка научилась новому трюку на льду: «В домашних условиях не повторять 😂 боевые искусства на льду #ниндзя».
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поделились бекстейджем со съемок новогодней передачи: «Предновогодние хлопоты, Праздник стоит у дверей😉 А вы ждете Нового года?»
Екатерина Стриженова с мужем сходили на концерт Сергея Мазаева:
Дмитрий Маликов опубликовал фото с Сергеем Шнуровым. А Дарья Повереннова — с коллегой по театру, звездой сериала «Моя прекрасная няня» Ольгой Прокопьевой.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram