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7 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Маргариты Суханкиной

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Как звезды провели день – читайте в нашем дайджесте.

Маргарита Суханкина поделилась праздничным настроением: «Наступление нового года все заметнее».

Владимир Кристовский показал, как его семья готовится к Новому Году: «Готовимся. С наступающим 🎅».

Екатерина Климова продемонстрировала трогательное видео о том, как ее младшая дочь украшает окно снежинками:

Потап опубликовал фото с сыном: «Обратно в школу».

Cветлана Бондарчук поделилась архивной семейной фотографией: «Две мамы и один сын».

Юлия Барановская поздравила старшего сына, которого все сравнивают то с Андреем Аршавиным, то с Андреем Григорьевым-Апполоновым: «С днем рождения, мой сын! Мой первенец, моё счастье, моя гордость. Тебе сегодня 13 лет, и я уже спокойно и уверено опираюсь на твое крепкое мужское плечо. Если бы ты только знал, какое это счастье быть твоей мамой! Я всегда рядом, мой родной».

...и показала фотографии с праздника.

Татьяна Навка научилась новому трюку на льду: «В домашних условиях не повторять 😂 боевые искусства на льду #ниндзя».

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поделились бекстейджем со съемок новогодней передачи: «Предновогодние хлопоты, Праздник стоит у дверей😉 А вы ждете Нового года?»

Екатерина Стриженова с мужем сходили на концерт Сергея Мазаева:

Дмитрий Маликов опубликовал фото с Сергеем Шнуровым. А Дарья Повереннова — с коллегой по театру, звездой сериала «Моя прекрасная няня» Ольгой Прокопьевой.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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