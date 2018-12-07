7 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Потап опубликовал фото с сыном: «Обратно в школу».

Cветлана Бондарчук поделилась архивной семейной фотографией: «Две мамы и один сын».

Юлия Барановская поздравила старшего сына, которого все сравнивают то с Андреем Аршавиным, то с Андреем Григорьевым-Апполоновым: «С днем рождения, мой сын! Мой первенец, моё счастье, моя гордость. Тебе сегодня 13 лет, и я уже спокойно и уверено опираюсь на твое крепкое мужское плечо. Если бы ты только знал, какое это счастье быть твоей мамой! Я всегда рядом, мой родной».