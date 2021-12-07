7 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Надежда Бабкина ошарашила поклонников резким преображением. В Instagram-аккаунте народной артистки появились фото, на которых ее невозможно узнать с первого взгляда. Руководитель ансамбля «Русская песня» примерила образ Барби-рокерши: яркие волосы и косуху такого же оттенка.

«Все самое интересное всегда остается за сценой. А теперь представьте, если это сцена театра "Русская песня"! Вашему вниманию, мои дорогие, backstage с репетиции шоу "Голоса вселенной"!» — подписала Надежда Бабкина снимки.

Знаменитости, так же как и их поклонники, радуются приходу настоящей снежной зимы. Блоги знаменитостей сегодня заполнены белоснежными пейзажами. Дмитрий Нагиев прогулялся по свежему снегу.