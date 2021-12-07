7 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/ngbabkina
Надежда Бабкина ошарашила поклонников резким преображением. В Instagram-аккаунте народной артистки появились фото, на которых ее невозможно узнать с первого взгляда. Руководитель ансамбля «Русская песня» примерила образ Барби-рокерши: яркие волосы и косуху такого же оттенка.
«Все самое интересное всегда остается за сценой. А теперь представьте, если это сцена театра "Русская песня"! Вашему вниманию, мои дорогие, backstage с репетиции шоу "Голоса вселенной"!» — подписала Надежда Бабкина снимки.
Знаменитости, так же как и их поклонники, радуются приходу настоящей снежной зимы. Блоги знаменитостей сегодня заполнены белоснежными пейзажами. Дмитрий Нагиев прогулялся по свежему снегу.
А Сергей Безруков устроил снежковую битву с маленькими детьми.
Татьяна Навка находится в Дубае, где проходили гастроли ее ледового шоу. Из теплых стран спортсменка делится эмоциями с подписчиками. Сегодня она опубликовала фото со старшей красавицей-дочерью.
Павел Прилучный позабавил подписчиков образом Росомахи и отметил, что не прочь найти подходящий сценарий.
Наталья Андрейченко опубликовала в Instagram атмосферное новогоднее видео, снятое у елки необыкновенной красоты.
Юлия Такшина рассказала поклонникам, на каком необыкновенном дне рождения она побывала с сыновьями. Вместо привычной детской тусовки с кучей шаров актриса оказалась в мастерской художника.
Евгения Медведева и Даня Милохин продолжают подогревать слухи о своем романе. В недавнем интервью блогер и фигуристка рассказали, что их связывает исключительно дружба. Но каждый раз на их страницах в Сети появляются снимки, намекающие, что все на самом деле не так, как они говорят.
Вика Цыганова сделала селфи во время прогулки с мамой. Самого близкого своего человека артистка называет «мой ангел».
Екатерина Климова поздравила всех Екатерин с именинами: «Плохого человека Катей не назовут! С именинами нас, Екатерины! С днем ангела! Обнимайте, целуйте своих Катюш! Поздравляю».
Новоиспеченная жена Ольга Орлова продолжает рассказывать подписчикам о своих взглядах на семейную жизнь. «Важен ли для вас брак? Или достаточно гражданского? Бытует такое мнение, что мужчины в основной массе против официального брака, а женщины, наоборот, за.
Как думаете, с чем это связано? Я по молодости считала, что штамп в паспорте нужен только тогда , когда есть план пополнения в семье, потому что дети уж точно должны рождаться в браке.
С возрастом я изменила свою позицию. Мне кажется, что брак — это свидетельство серьезности намерений обоих партнеров. Хотя я глубоко убеждена, что нужно жить так, как экологично для двоих. И каждый сам решает, как именно ему лучше», — поделилась Орлова в блоге.
Мария Кожевникова ранним утром зарядила поклонников на позитив, опубликовав фото старших сыновей в одинаковых пижамах. Фолловеры отметили, что первенец актрисы Иван растет ее точной копией.
Родион Газманов нашел в семейных архивах забавное фото с отцом и показал его подписчикам. Снимок, судя по возрасту Газманова-младшего, сделан в то время, когда он исполнял хит «Люси».
Фото и видео: Instagram Марии Кожевниковой, Родиона Газманова, Екатерины Климовой, Ольги Орловой, Вики Цыгановой, Сергея Безрукова, Дмитрия Нагиева, Евгении Медведевой, Юлии Такшиной, Натальи Андрейченко, Павла Прилучного, Татьяны Навки, Надежды Бабкиной