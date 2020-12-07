7 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/zara_music/
Певица Зара опубликовала атмосферное новогоднее фото с питомцем. А Екатерина Варнава показала, как развлекается дома с любимой таксой Биркиным.
Елена Летучая улетела на Мальдивы с мужем отмечать свой день рождения. В Instagram телеведущая показала фото в шикарном вечернем платье. «Когда на вечер решила стать розовой зефиркой», — подписала она праздничные фото.
Младшей из четырех дочерей телеведущей Ольги Ушаковой исполнилось 9 месяцев. «Такого "мамсика" у меня еще не было. Если мне надо уйти, я включаю режим ниндзя: сливаюсь с мебелью, перекатываюсь от одного убежища к другому, по-пластунски доползаю до двери и вытекаю в узкую щель. Иначе не отпустит. Мне кажется, она даже ползать начала, чтобы успевать ко мне раньше других. Того и гляди, побежит скоро. Никому больше нельзя сидеть у меня на коленках, это трон ее высочества. И, конечно, первое слово, главное слово - "ма-ма-ма"... без остановки. Обожаю ее пухлые щеки, особенно ту, что с ямочкой», — поделилась эмоциями многодетная мать.
«Сын отжигает. Яблоко от яблони...», — подписал видео Сергей Лазарев, в котором показал, как развлекается его 6-летний сын Никита на детской дискотеке.
Филипп Киркоров принял гостей — Яну Рудковскую и Жасмин с детьми. «Вчера было не только волшебное утро с детьми, но и сказочный день с друзьями. Все-таки есть какая-то магия воскресного дня! Поздний завтрак, вкусный ужин и беседы о планах, идеях, событиях... Так рад был видеть своих подружек с детьми. Наш дом всегда открыт для вас, мои девочки!», — написал поп-король в блоге.
Пока одни знаменитости вовсю готовятся к Новому году, другие отдыхают в тех немногих жарких странах, с которыми у России открыты границы. Так, Марина Газманова показала, как украшает дом к главному празднику года, а Анна Хилькевич похвасталась «горячим» фото из Дубая.
Мария Горбань всей семьей провела вечер на катке: в Instagram она показала фото счастливых мужа и дочери.
Саша Савельева показала свои упражнения на шесте и похвалилась подтянутой фигурой. «Подзарядилась сегодня новой, забытой энергией! После беременности и родов пришлось начинать все с начала», — прокомментировала она происходящее в видео.
Ольга Бузова поэкспериментировала с новой маской в Instagram и показала, какая кукла Барби получилась бы с ее лицом.
«Сдали зачет по фехтованию в ГИТИСе, как же все-таки здорово узнавать что-то новое, как жаль, что все заканчивается», — рассказала в блоге Юлия Проскурякова, показав видео с занятия.
Татьяна Навка рассказала об очередной спортивной победе дочери Нади. «Сегодня наша школа успешно приняла участие в соревнованиях "Весtлые льдинки" ЛК "Морозово". Среди других участников были, в том числе и детки из школ ЦСКА, Самбо-70, но весь пьедестал возраста 2013-2015 г.р. заняли наши фигуристки! Поздравляю и деток, и тренерский состав Так держать и дальше!Горжусь! Особенно одной юной фигуристкой в центре», — написала спортсменка в блоге.
Алексей Ягудин показал «живописное» фото разгромленной квартиры. «Вот теперь все по фэн-шую.️ Все лишнее выбросил, как Татьяна и хотела. Спасибо вам, мыши», — рассказал фигурист о погроме в доме.
Фото и видео: Instagram Алексея Ягудина, Татьяны Навки, Юлии Проскуряковой, Ольги Бузовой, Саши Савельевой, Марии Горбань, Марины Газмановой, Анны Хилькевич, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Ольги Ушаковой, Елены летучей, Екатерины Варнавы, Зары
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