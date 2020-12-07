7 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Младшей из четырех дочерей телеведущей Ольги Ушаковой исполнилось 9 месяцев. «Такого "мамсика" у меня еще не было. Если мне надо уйти, я включаю режим ниндзя: сливаюсь с мебелью, перекатываюсь от одного убежища к другому, по-пластунски доползаю до двери и вытекаю в узкую щель. Иначе не отпустит. Мне кажется, она даже ползать начала, чтобы успевать ко мне раньше других. Того и гляди, побежит скоро. Никому больше нельзя сидеть у меня на коленках, это трон ее высочества. И, конечно, первое слово, главное слово - "ма-ма-ма"... без остановки. Обожаю ее пухлые щеки, особенно ту, что с ямочкой», — поделилась эмоциями многодетная мать.

«Сын отжигает. Яблоко от яблони...», — подписал видео Сергей Лазарев, в котором показал, как развлекается его 6-летний сын Никита на детской дискотеке.