7 августа: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Елена Летучая навестила маму: «Мой родной дом - это самое главное место в Мире». Сергей Глушко показал, как ждет частичное затмение луны. Максим Галкин сравнил себя с Сальвадором Дали.
Ксения Собчак поделилась красивой фотографией себя и мыслями: «Надо уметь ценить то, что приходит в твою жизнь, наслаждаться тем, что имеешь и, самое сложное, отпускать когда все заканчивается».
Дарья Канануха поделилась памятной фотографией: «Наше первое общее фото. Эх, кто бы знал тогда в 2013 году.... Мы познакомились в общей компании, он друг жениха, я подружка невесты. Фото сделано на свадьбе. Мы молодые, безбашенные и очень амбициозные. Он тогда сказал: "только избранная женщина станет счастливой обладательницей фамилии Желаева". И он вовсе не думал, что это именно Я».
Ольга Бузова прокатилась на американских горках:
Николай Басков навестил Яну Рудковскую и ее сына:
Ну с дядей Филиппом @fkirkorov беседа имела успех, ну я думаю наш разговор с дядей Колей тоже всем понравится ) ✌🏻часть 1
Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)
Кети Топурия и Наталья Подольская показали семейную идиллию.
Валерия рассказала о семейном досуге: «Давно собирались посетить самое большое, самое заменитое кладбище в Париже Père-Lachaise, где похоронены великие писатели, художники, артисты, музыканты, такие как Оноре де Бальзак, Фредерик Шопен, Эдит Пиаф и мн. другие. Это не только место захоронения, но и фактически музей надгробной скульптуры. (См фото и видео в сториз). Прошли по жаре 15км. Йося так устал, что простить мне не может мою инициативу такой экскурсии».
Друзья простились с Олегом Яковлевым.
Сегодня 40 дней как Тебя нет Мой Друг///Царствие Тебе Небесное
Публикация от Kirill Andreev official (@kirillandreev1971)
Фото: instagram.com