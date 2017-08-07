Уютные семейные фото, частичное затмение луны и прощание с Олегом Яковлевым: о том, как звезды провели прошедший день, читайте в нашем дайджесте.

Елена Летучая навестила маму: «Мой родной дом - это самое главное место в Мире». Сергей Глушко показал, как ждет частичное затмение луны. Максим Галкин сравнил себя с Сальвадором Дали.

Ксения Собчак поделилась красивой фотографией себя и мыслями: «Надо уметь ценить то, что приходит в твою жизнь, наслаждаться тем, что имеешь и, самое сложное, отпускать когда все заканчивается».

Дарья Канануха поделилась памятной фотографией: «Наше первое общее фото. Эх, кто бы знал тогда в 2013 году.... Мы познакомились в общей компании, он друг жениха, я подружка невесты. Фото сделано на свадьбе. Мы молодые, безбашенные и очень амбициозные. Он тогда сказал: "только избранная женщина станет счастливой обладательницей фамилии Желаева". И он вовсе не думал, что это именно Я».

Ольга Бузова прокатилась на американских горках: