7 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Оксана Самойлова рассказала об отдыхе: «Да, да, да))) Мы в Турции)) Последний раз я была тут лет 6/7 назад и думала,что никогда больше не буду) Дети вообще в первый раз так близко летели, они даже не поняли, когда мы приземлились, что полет окончен)) Хотя добираться пришлось с пересадкой)) Все спрашивают что тут по ограничениям)в принципе ничего)) За исключением наверно шведского стола))) Он вроде бы шведский но не так как раньше)) Теперь все под стеклом и брать сам ты ничего не можешь)) Даже тарелки))) Все выдают повара)) Социальная дистанция, лежаки на расстоянии, столы на расстоянии и тд. А так в общем никакого напряга) Народу кстати не много) Тесты мы сдали перед вылетом и по прилету тоже надо сдать. А так конечно развлечений для детей тут просто миллион: парки, аквапарки, веревочные парки, бассейн с волной, детский клуб до 23, боулинг и тд)) Они бегают не знают за что хвататься, а мы просто кайфуем на солнце)) +38 +36 градусов)) Так жарко нам давно не было))) В общем коронавирус внес свои коррективы в план путешествий, но тут оказалось классно».

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