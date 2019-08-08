7 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Доброе утро! Я вам желаю вдохновения, такого, как в детстве! Вдохновения от музыки, поэзии, живописи... от влюбленности во все, что дает ощущение радости и света и про что мы забываем в течении жизни. Вот такого выражения лица, как у маленькой Ксю за роялем», — написала Алена Хмельницкая.

Маша Распутина показала яркое летнее фото.

«Насладиться днем сегодняшним, не думая о завтрашнем. Можно, оказывается, и так», — поделилась Елена Подкаминская.

«Вот и подходит к концу наша неделя отдыха. Еще раз скажу, что Турция — рай для детей! Убеждаюсь в этом 2й год подряд», — написала Наталья Подольская.

Игорь Петренко показал фото о счастье материнства: «Теперь мама может и поесть))»

Анна Михалкова поделилась забавными кадрами: «Ну.....у каждого свой парк машин.... я, конечно не совсем об этом мечтала, но сегодня транспортные средства такие))»

«Дети — очень полезная вещь в хозяйстве, могут на лыжах покатать и катер помыть», — шутит Алена Свиридова.