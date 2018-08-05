7 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Ковальчук поздравила родителей: «46 лет вместе это не просто любовь)) это мудрость, терпение, страсть и нежность, сострадание и самопожертвование, пример для подражания и большая часть всего хорошего, что есть во мне!!! Мои любимые папуля и мамуля, будьте здоровы и Горько!!!»

Наталья Ионова встретилась с кумиром: «Пожалуй, это один из самых сексуальных мужских голосов 90х. Не верится, что сегодня ему 70. С ним было все. Борьба с демонами не прекращается, но, на мой взгляд, он просто ангел)) до сих пор невероятно эмоционален, талантлив и позитивен!!»

Рената Литвинова показала красавицу-дочь Улю. Любовь Толкалина тоже сфотографировалась с взрослой наследницей: «Ну, Хитрые в хитроу!))))Англия- ангельская страна, принимай. Откачивай, укачивай, цели, развлекай, впечатляй, учи, управляй и властвуй нами..: У каждой из этих двух матрешек тут по одному огромной важности делу!фантастически важному .... ответственному и секретному пока.... кто где, а мы в черном кэбе». Певица Слава поделилась нежной фотографией со своей крохой: «Черепахи, бегемоты, человечки!!!!!».

Мама Тимати рассуждает о взрослении внучки: «Вот так однажды, взявшись за руки и даже не обернувшись, они уйдут в свою взрослую жизнь... В этот момент ты понимаешь, что капризы, волнения и бессонные ночи с малышами, это ничто по сравнению с наступившей пустотой... Сначала они звонят и заходят каждый день, потом раз в неделю, а потом... Ты всё понимаешь, оправдываешь их перед собой и даже поддерживаешь, но это даётся с трудом. Красивое название- «Синдром пустого гнезда»... за ним стоит серьёзная работа над собой. Как будто пришлось резко затормозить на большой скорости. Ты летишь вверх тормашками и бьёшься всем телом. Вроде остаёшься жить, но боль переходит в хроническую... Детям надо дать возможность жить Своей, интересной жизнью, а нам искать новый смысл... Хорошо, если к этому моменту ты не один и есть с кем разделить одиночество, а если нет, то накрывает ещё сильнее... Я пошла получать второе высшее, а ещё, в 43 года занялась танцами) Какое же это было счастье снова стать студентом и уже осознано учиться тому, что интересно. Я стала жить другой жизнью. Первый её период подошёл к своему логическому завершению. Я уже не взращиваю в себе обиды и не жду звонков сыновей, а звоню сама, когда хочу) Теперь я точно знаю, что только от меня зависит чем я наполню то, что мне осталось».