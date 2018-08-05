7 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Ковальчук поздравила родителей: «46 лет вместе это не просто любовь)) это мудрость, терпение, страсть и нежность, сострадание и самопожертвование, пример для подражания и большая часть всего хорошего, что есть во мне!!! Мои любимые папуля и мамуля, будьте здоровы и Горько!!!»
Наталья Ионова встретилась с кумиром: «Пожалуй, это один из самых сексуальных мужских голосов 90х. Не верится, что сегодня ему 70. С ним было все. Борьба с демонами не прекращается, но, на мой взгляд, он просто ангел)) до сих пор невероятно эмоционален, талантлив и позитивен!!»
Рената Литвинова показала красавицу-дочь Улю. Любовь Толкалина тоже сфотографировалась с взрослой наследницей: «Ну, Хитрые в хитроу!))))Англия- ангельская страна, принимай. Откачивай, укачивай, цели, развлекай, впечатляй, учи, управляй и властвуй нами..: У каждой из этих двух матрешек тут по одному огромной важности делу!фантастически важному .... ответственному и секретному пока.... кто где, а мы в черном кэбе». Певица Слава поделилась нежной фотографией со своей крохой: «Черепахи, бегемоты, человечки!!!!!».
Мама Тимати рассуждает о взрослении внучки: «Вот так однажды, взявшись за руки и даже не обернувшись, они уйдут в свою взрослую жизнь... В этот момент ты понимаешь, что капризы, волнения и бессонные ночи с малышами, это ничто по сравнению с наступившей пустотой... Сначала они звонят и заходят каждый день, потом раз в неделю, а потом... Ты всё понимаешь, оправдываешь их перед собой и даже поддерживаешь, но это даётся с трудом. Красивое название- «Синдром пустого гнезда»... за ним стоит серьёзная работа над собой. Как будто пришлось резко затормозить на большой скорости. Ты летишь вверх тормашками и бьёшься всем телом. Вроде остаёшься жить, но боль переходит в хроническую... Детям надо дать возможность жить Своей, интересной жизнью, а нам искать новый смысл... Хорошо, если к этому моменту ты не один и есть с кем разделить одиночество, а если нет, то накрывает ещё сильнее... Я пошла получать второе высшее, а ещё, в 43 года занялась танцами) Какое же это было счастье снова стать студентом и уже осознано учиться тому, что интересно. Я стала жить другой жизнью. Первый её период подошёл к своему логическому завершению. Я уже не взращиваю в себе обиды и не жду звонков сыновей, а звоню сама, когда хочу) Теперь я точно знаю, что только от меня зависит чем я наполню то, что мне осталось».
Ксения Бородина гордится дочкой-артисткой:
Филипп Киркоров поделился новой фотографией детей. Певица Натали отдыхает с детьми на Крите.
Екатерина Стриженова показала улов: «Рыбалка удалась! Никогда в жизни ещё не ловила белугу-загадываю желание!»
Юлия Барановская поделилась фотографиями без макияжа и намекнула на новый роман:
Айза Анохина рассказала, почему русским не стоит уезжать на ПМЖ на Бали: «Такая странная ситуация сегодня произошла. Из ряда вон выходящая. Совершенно неожиданная и мерзкая. Меня ударил мужчина. Очень агрессивно. Кулаком. И кинул на землю. Пытался ещё ударить ногой, но его остановили. Я поняла, насколько человек не защищён в чужой стране. Я вступилась за друзей, которые случайно уронили байк индонезийца. Даже не уронили, а завалили. Так он стал кричать на всю улицу. Я вообще сидела в машине, пока не осознала, что происходит дурная ситуация и совершенно безумный человек с огромным камнем стоит, пытаясь кинуть его в лобовое стекло. Я выскочила из машины, с деньгами в руках, пытаясь отдать ему за наш проступок, который был спланирован им же, этим индонезийцем, в попытке поиметь денег с туристов. Но ему было мало денег! У них это частая практика. Мы все очень тактично с ними говорили, зная, что на Бали всегда прав местный! Подошёл другой индонезиец и вытащил ключи из зажигания автомобиля, я схватила его за руку и это было моей ошибкой. Он ударил кулаком в лицо, слава Богу я закрыла его, но попал в лоб, потом ударил меня об машину, а дальше бросил. Я не сразу осознала, что произошло. Люди просто стояли вокруг и смотрели, либо проходили мимо! Никто не помогал! Вызывать полицию нет смысла, пришлось бы платить тысячи долларов ещё и им! И не дай Бог, ударить местного! Сядешь в тюрьму на долгое время! Даже если ты не виноват, ты всегда виноват! Такое правило! Сегодня закончилась моя любовь к Индонезии! Точнее к людям! К жадным, злым и тупым! И это не балийцы! Коренные жители острова верят в карму и не позволяют такого поведения! А приезжие рабочие и прочий необразованней сброд ведут себя именно так! Не просто так все эти землятресения и цунами на Ламбоке, соседний остров от Бали, откуда как раз таки самые злобные твари! Бали уже давно не тот! Ситуация произошла в Семияке. Мы живём на Буките. Это далеко от центра, но уже и сюда добралась, убивающая природу цивилизация. Местные в жажде наживы испортили все вокруг! Нет ни одного дикого пляжа! Кругом мусор и стройка! Пробки и толпа туристов, которые хотят увидеть тот самый Бали, которого уже давно нет».
Екатерина Андреева поделилась мудростью:
Время когда — мы все были в одном положении.Когда страха не было.Когда впереди-только новое и рождение,как начало этого нового.Когда Мама-это твоё всё,и ничего важнее нет.Нет её-нет тебя.Женщина-как кладезь сокровищ человечества,всё человечество омыто этими материнскими водами.Ни один не избежал этой материнской купели.Мы все родственники по этой материнской утробной воде.И ты ждёшь выхода в Мир ,полный всякого разного и первый вдох,как гарантия новой жизни и впечатлений и совсем не гарантия успеха,денег,любви,счастливости-это уже надо заслужить,заработать,выстрадать,даром не получится .Но оказаться под водой сейчас,когда уже понятно -кто ты,это интересный опыт и слушая тишину ,ты понимаешь -пути были открыты и тогда и сейчас.Надо это просто осознать,слышать себя,вспомнить-как это было,когда ты размером,как яблоко,потом,как два кулачка,а потом-что выросло,то выросло.И счёт за все-удачи,неудачи,успехи,провалы и т.д.и т.п. -только себе,потому что в утробной воде ты один (близнецы и другие коллективщики-иная история)и эти девять месяцев тебя природа готовит к самостоятельности,а потом социум пытается эту самостоятельность отбить. И та же Мама-первый участник этого «отбивания»😂😂😂.Но, вот кто увернулся,тот молодец! Никогда не поздно,никогда не рано,любое действие лучше,чем ничего👻👻👻 foto by @korrektor
Фото и видео: instagram