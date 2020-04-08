7 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Константин Богомолов поделился нежной фотографией с дочерью.

Решина Тодоренко показала трогательный снимок Влада Топалова с их общим сыном: «Так интересно наблюдать трансформации , которые с нами произошли за 2 года. Родительство в корне меняет людей».

Анна Хилькевич проводит время с детьми: «Типа веселье)))) Вышли такие во двор, и давай веселиться. И так каждый день))) Встали, позавтракали, повеселились, попили чай, опять повеселились, поспали, поели и снова за старое. А как проходит ваш день?)) чем занимаетесь с детьми и без на карантине?)) Какие планы на ближайший месяц?))»

Резо Гигинеишвили похвастался: «Мой барабанщик! Очень важно правильно держать палочки».