7 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Константин Богомолов поделился нежной фотографией с дочерью.
Решина Тодоренко показала трогательный снимок Влада Топалова с их общим сыном: «Так интересно наблюдать трансформации , которые с нами произошли за 2 года. Родительство в корне меняет людей».
Анна Хилькевич проводит время с детьми: «Типа веселье)))) Вышли такие во двор, и давай веселиться. И так каждый день))) Встали, позавтракали, повеселились, попили чай, опять повеселились, поспали, поели и снова за старое. А как проходит ваш день?)) чем занимаетесь с детьми и без на карантине?)) Какие планы на ближайший месяц?))»
Резо Гигинеишвили похвастался: «Мой барабанщик! Очень важно правильно держать палочки».
Юлия Барановская сфотографировалась с непоседой-сыном: «Вот кажется Арсений само спокойствие и нежность — но это только пять минут в день».
Анфиса Чехова тоже запечатлела домашний уют: «#накарантине #домахорошо #самоизоляция».
Евгений Плющенко похвастался растяжкой спортсмена-сына: «А вот так 💪🏻💪🏻💪🏻».
Ксения Бородина тоже воспитывает гимнастку, но вряд ли профессиональную: «Хорошо, когда есть старшая сестра, которая с радостью готова тебя тянуть))) Я смотрю всегда на это с болью, но лицом не показываю, говорю правильно делаете делайте!!! Все через боль, крики и слезы, потом через пару минут уже смех!!! Мелких всегда жалко, не знаю почему, со старших всегда был спрос больше, но это и не верно совсе, надо одинаково!!!»
Певица Слава показала, как расслабляется:
Елена Захарова ходит в церковь онлайн: «С Праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Божьей Помощи и стойкости Духа всем! Фотография из моего любимого монастыря, снято прошлым летом, сейчас смотрю службы онлайн на их странице, и становится легче».
Ирина Пегова наслаждается отсутствием карантина в Минске: «На спорте!!!»
Наталья Рудова записала спортивное видео: «Ну все! День прошел не зря. Пацан вчера сказал что расплатится за рисовую пасту с криветулями, пацан сделал треню! Ну и как обычно все по 3 подхода по 15-20 раз. Ну и ТАНЦЫ, обязательно! Для хорошего настроения».
Полина Диброва сделала селфи в маске: «У всех теперь одна форма. Ростов! Как ваши дела? Пишите! Волнуюсь и скучаю».
Земфира тоже надела маску и передала привет: «В эти странные дни, когда никто ничего не понимает, я сижу дома, каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу. Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Такое время наступило — как в романах моего любимого Филипа Дика — неопределенное время. Пишу альбом, готов на две трети, но разве это важно сейчас? Нет. Важно — сидеть дома, беречь близких. У нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить) Ваша Земфира».
Фото и видео: Instagram
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