7 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @miraduma
Мирослава Дума хвастается стильным образом и постит селфи в модном костюме.
Вера Брежнева отлично выглядит в белоснежном брючном костюме, который она примерила вместе с черным кроп-топом.
Настя Каменских тоже решилась опубликовать фото с пляжа в эффектном леопардовом купальнике, однако в комментариях певицу сразу же заподозрили в беременности – на фото заметен округлившийся живот, хотя дело может быть и в ракурсе.
Наталья Подольская похвасталась успехами своего младшего сына – Ваня постепенно привыкает у взрослой еде, а его мама делится нежным видео.
Анна Хилькевич скучает по морю и делится архивной забавной фотографией. К ней присоединяется Ксения Алферова с фотографией у моря. А вот Анфиса Чехова уже наслаждается теплой погодой на Мальдивах.
Гоар Аветисян прокатилась на велосипеде у моря на Мальдивах и похвасталась стильным спортивным костюмом.
Олег Газманов признался, что продуктивно провел день, и поделился с поклонниками селфи в зеркале.
Ксения Собчак поделилась непосредственным фото за ужином вместе с Натальей Водяновой в московском ресторане.
Максим Виторган похвастался редкой совместной фотографией всех своих детей и собрал комплименты подписчиков.
Фото и видео: Instagram Веры Брежневой, Натальи Подольской, Анфисы Чеховой, Насти Каменских, Мирославы Думы, Ксении Алферовой, Анны Хилькевич, Гоар Аветисян, Олега Газманова, Максима Виторгана, Ксении Собчак
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