7 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич скучает по морю и делится архивной забавной фотографией. К ней присоединяется Ксения Алферова с фотографией у моря. А вот Анфиса Чехова уже наслаждается теплой погодой на Мальдивах.

Гоар Аветисян прокатилась на велосипеде у моря на Мальдивах и похвасталась стильным спортивным костюмом.

Олег Газманов признался, что продуктивно провел день, и поделился с поклонниками селфи в зеркале.

Ксения Собчак поделилась непосредственным фото за ужином вместе с Натальей Водяновой в московском ресторане.

Максим Виторган похвастался редкой совместной фотографией всех своих детей и собрал комплименты подписчиков.

Фото и видео: Instagram Веры Брежневой, Натальи Подольской, Анфисы Чеховой, Насти Каменских, Мирославы Думы, Ксении Алферовой, Анны Хилькевич, Гоар Аветисян, Олега Газманова, Максима Виторгана, Ксении Собчак

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