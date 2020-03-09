7-9 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ирина Пегова опубликовала фото с ярким макияжем, а Жанна Эппле — с натуральным. Алла Пугачева поделилась солнечным селфи и поздравила женщин с праздником: «Всем, кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу душу. Спасибо».

Кристина Орбакайте вернулась из долгой поездки: «Завершение долгого приятного путешествия! Нью-Йорк — Москва — Санкт-Петербург — Москва».

Жена Никиты Преснякова показала нежное фото с ним: «Happpy B-day to me. Спасибо всем друзьям за потрясающий праздник и отдельное спасибо мужу, люблю. Сама счастливая!!!!»

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе появились в эфире ТВ: «7 ого отдыхали, 8-ого отдыхали... А сегодня уже 9 марта и пора проверить свою логику после праздников».