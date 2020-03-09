7-9 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Ирина Пегова опубликовала фото с ярким макияжем, а Жанна Эппле — с натуральным. Алла Пугачева поделилась солнечным селфи и поздравила женщин с праздником: «Всем, кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу душу. Спасибо».
Кристина Орбакайте вернулась из долгой поездки: «Завершение долгого приятного путешествия! Нью-Йорк — Москва — Санкт-Петербург — Москва».
Жена Никиты Преснякова показала нежное фото с ним: «Happpy B-day to me. Спасибо всем друзьям за потрясающий праздник и отдельное спасибо мужу, люблю. Сама счастливая!!!!»
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе появились в эфире ТВ: «7 ого отдыхали, 8-ого отдыхали... А сегодня уже 9 марта и пора проверить свою логику после праздников».
Евгений Цыганов показал фото с Юлией Снигирь: «Легкая боль #пинтер #погребничко».
Дарья Повереннова поделилась уютом: «Мама-теща приехала к детям в гости. И это хорошо».
Юлия Меньшова поделилась позитивом: «Мы едем-едем-едем, в далёкие края (с)».
Анастасия Макеева сфотографировалась с возлюбленным на отдыхе.
Ксения Собчак — показала растяжку: «Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает,а я не перестаю удивляться тому,что это еще кого-то удивляет».
Нюша похвасталась фигурой и чистейшим океаном в ОАЭ: «Видели когда-нибудь воду такой кристальной чистоты?»
Светлана Лобода продемонстрировала бесконечные ноги у самолета.
Фото и видео: instagram
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