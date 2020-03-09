passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

7-9 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Фото из Instagram Ирины Пеговой

О том, как звезды провели длинные выходные, читайте в нашем дайджесте.

Ирина Пегова опубликовала фото с ярким макияжем, а Жанна Эппле — с натуральным. Алла Пугачева поделилась солнечным селфи и поздравила женщин с праздником: «Всем, кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу душу. Спасибо».

Кристина Орбакайте вернулась из долгой поездки: «Завершение долгого приятного путешествия! Нью-Йорк — Москва — Санкт-Петербург — Москва».

Жена Никиты Преснякова показала нежное фото с ним: «Happpy B-day to me. Спасибо всем друзьям за потрясающий праздник и отдельное спасибо мужу, люблю. Сама счастливая!!!!»

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе появились в эфире ТВ: «7 ого отдыхали, 8-ого отдыхали... А сегодня уже 9 марта и пора проверить свою логику после праздников».

Евгений Цыганов показал фото с Юлией Снигирь: «Легкая боль #пинтер #погребничко».

Дарья Повереннова поделилась уютом: «Мама-теща приехала к детям в гости. И это хорошо».

Юлия Меньшова поделилась позитивом: «Мы едем-едем-едем, в далёкие края (с)».

Анастасия Макеева сфотографировалась с возлюбленным на отдыхе.

Ксения Собчак — показала растяжку: «Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает,а я не перестаю удивляться тому,что это еще кого-то удивляет».

Нюша похвасталась фигурой и чистейшим океаном в ОАЭ: «Видели когда-нибудь воду такой кристальной чистоты?»

Светлана Лобода продемонстрировала бесконечные ноги у самолета.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!