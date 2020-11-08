7-8ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Конец недели Анастасия Решетова провела с сыном Ратмиром на отдыхе у моря. Вместе с малышом она насладилась природными красотами и опубликовала немало совместных Stories из виллы и красивые фотографии.

Свой отпуск сейчас проводят в разных странах и другие звезды. Так, семья Джигана и Оксаны Самойловой вместе с Тимати находятся на Мальдивах.