7-8ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Конец недели Анастасия Решетова провела с сыном Ратмиром на отдыхе у моря. Вместе с малышом она насладилась природными красотами и опубликовала немало совместных Stories из виллы и красивые фотографии.
Свой отпуск сейчас проводят в разных странах и другие звезды. Так, семья Джигана и Оксаны Самойловой вместе с Тимати находятся на Мальдивах.
Они радуют подписчиков классными фотографиями из райских мест.
Ольга Бузова вместе со своим молодым человеком Давидом устроили романтическое свидание с ужином в роскошном ресторане. А Ксения Собчак с Константином Богомоловым тоже отправились на отдых, пара выбрала шикарный отель в Дубае. Кети Топурии тоже надоело мерзнуть в холодной Москве, поэтому беременная звезда улетела на частном лайнере в отпуск.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко провели выходные в кругу семьи. Знаменитости играли с детьми и со своими домашними любимцами.
Лиана и Арсений Шульгины тоже выбрали уютный отдых. Новоиспеченная семья практически все свободное время проводит друг с другом. В субботу молодожены отпраздновали день рождения сына Валерии, молодому человеку исполнилось 22 года.
Айза Долматова решила сменить не только фамилию, но и стиль. Знаменитая телеведущая снова нарастила волосы.
Фото и видео: Instagram
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