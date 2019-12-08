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7-8 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Надежды Миалковой

О том, как знаменитости провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Светлана Зейналова поделилась трогательной фотографией с дочками: «Моя лучшая компания! Моя самая модная тусовка! Моя целостная картина мира».

Дарья Мельникова показала пухленького сына: «Стандартное утро после праздника. С днем рождения, мужик! Вот уж не думала, что смогу официально любить сразу трех мужчин и спать с ними в одной кровати».

Алена Апина похвасталась: «Ну вот! Свершилось! Вчера официально выпустила во взрослую жизнь единственную дочь! Я горжусь своей работой длиной в 18 лет! И с каждым днём я люблю эту девочку всё больше и больше! Ты моя лучшая песенка».

Мария Кожевникова гордится сыном: «Мамам спортсменов отдельный респект и уважуха. Болеть за детей та еще забава: умом все понимаешь, а контролировать себя не можешь. Сегодня одна победа и одно поражение... чемпионат Москвы продолжается».

Наталья Подольская прогулялась по Москве с сыном и племяницами: «Среди всех новогодних мероприятий надо теперь успевать на все новогодние мероприятия для детей! Супер гонка. Кстати я 1й раз в историческом музее».

Анна Хилькевич опубликовала в блоге забавное видео: «Знайте, модники! Вот как вы выглядите».

Юлия Барановская с детьми улетела в путешествие: «Подарок Артему получился💪❤️ Мы в Лондоне ❤️❤️❤️ С любимыми друзьями».

Эмин Агаларов и Тимати тоже провели время с детьми.

Алла Довлатова и Лиза Арзамасова показали свои детские фотографии.

Виктория Лопырева показала фото со свидания с мужем: «За деньги такое не купишь».

Надежда Михалкова поздравила брата: «Тема! Я знаю, что тебе сложно с нами — тетками, бесконечно чего-то там шушукающимися... но ты должен знать — ты тот, кого мы будем защищать, отстаивать, уважать и слушать до конца! С днем рождения».

Сальма Хайек нарядила елку:

Надежда Бабкина написала с внуками письма Дедушке Морозу.

Леонид Агутин поделился новогодним настроением: «С надвигающимися вас праздниками, друзья! Отработали в Крокусе всем семейством, с нескрываемым удовольствием! Спасибо замечательным зрителям за участие, поддержку и искренность! С вами было прекрасно! Фоточки на подходе)))».

Фото и видео: instagram

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