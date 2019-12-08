7-8 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Зейналова поделилась трогательной фотографией с дочками: «Моя лучшая компания! Моя самая модная тусовка! Моя целостная картина мира».

Дарья Мельникова показала пухленького сына: «Стандартное утро после праздника. С днем рождения, мужик! Вот уж не думала, что смогу официально любить сразу трех мужчин и спать с ними в одной кровати».

Алена Апина похвасталась: «Ну вот! Свершилось! Вчера официально выпустила во взрослую жизнь единственную дочь! Я горжусь своей работой длиной в 18 лет! И с каждым днём я люблю эту девочку всё больше и больше! Ты моя лучшая песенка».

Мария Кожевникова гордится сыном: «Мамам спортсменов отдельный респект и уважуха. Болеть за детей та еще забава: умом все понимаешь, а контролировать себя не можешь. Сегодня одна победа и одно поражение... чемпионат Москвы продолжается».