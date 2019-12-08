7-8 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Светлана Зейналова поделилась трогательной фотографией с дочками: «Моя лучшая компания! Моя самая модная тусовка! Моя целостная картина мира».
Дарья Мельникова показала пухленького сына: «Стандартное утро после праздника. С днем рождения, мужик! Вот уж не думала, что смогу официально любить сразу трех мужчин и спать с ними в одной кровати».
Алена Апина похвасталась: «Ну вот! Свершилось! Вчера официально выпустила во взрослую жизнь единственную дочь! Я горжусь своей работой длиной в 18 лет! И с каждым днём я люблю эту девочку всё больше и больше! Ты моя лучшая песенка».
Мария Кожевникова гордится сыном: «Мамам спортсменов отдельный респект и уважуха. Болеть за детей та еще забава: умом все понимаешь, а контролировать себя не можешь. Сегодня одна победа и одно поражение... чемпионат Москвы продолжается».
Наталья Подольская прогулялась по Москве с сыном и племяницами: «Среди всех новогодних мероприятий надо теперь успевать на все новогодние мероприятия для детей! Супер гонка. Кстати я 1й раз в историческом музее».
Анна Хилькевич опубликовала в блоге забавное видео: «Знайте, модники! Вот как вы выглядите».
Юлия Барановская с детьми улетела в путешествие: «Подарок Артему получился💪❤️ Мы в Лондоне ❤️❤️❤️ С любимыми друзьями».
Эмин Агаларов и Тимати тоже провели время с детьми.
Алла Довлатова и Лиза Арзамасова показали свои детские фотографии.
Виктория Лопырева показала фото со свидания с мужем: «За деньги такое не купишь».
Надежда Михалкова поздравила брата: «Тема! Я знаю, что тебе сложно с нами — тетками, бесконечно чего-то там шушукающимися... но ты должен знать — ты тот, кого мы будем защищать, отстаивать, уважать и слушать до конца! С днем рождения».
Сальма Хайек нарядила елку:
Надежда Бабкина написала с внуками письма Дедушке Морозу.
Леонид Агутин поделился новогодним настроением: «С надвигающимися вас праздниками, друзья! Отработали в Крокусе всем семейством, с нескрываемым удовольствием! Спасибо замечательным зрителям за участие, поддержку и искренность! С вами было прекрасно! Фоточки на подходе)))».
Фото и видео: instagram
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