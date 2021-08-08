7-8 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Певица Анжелика Варум поделилась селфи с улыбкой, дополнив его стихотворением собственного сочинения.
Николай Цискаридзе опубликовал яркое фото из путшествия по Грузии. Артист балета находится в городе Зугдиди.
Регина Тодоренко и Влад Топалов проводят выходные вместе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @avarum/Instagram
Павел Прилучный позволил дочери сделать ему неузнаваемый макияж.
Светлана Лобода отдыхает на яхте в солнечной стране.
Ксения Бородина после развода решила попробовать экстремальные развлечения.
Татьяна Навка позирует в леопардовом халате и прикрывает лицо шляпой от солнца.
Кристина Орбакайте танцует на Миконосе.
Анфиса Чехова показала стройные ноги в Майами.
Сергей Безруков радуется долгожданному выходному и проводит его на даче с семьей.
Певица Слава показала фото своей собаки породы мопс. Артистка всегда берет щенка с собой, отправляясь по делам.
Клава Кока, как и Николай Цискаридзе выбрала для отпуска солнечную Грузию.
Сергей Жуков поделился архивным фото с друзьями.
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова наслаждается выходными загородом.
Фото и видео: Instagram
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