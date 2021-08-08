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7-8 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели выходные, смотрите и читайте в нашем дайджесте.
7-8 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Анжелика Варум поделилась селфи с улыбкой, дополнив его стихотворением собственного сочинения.

Николай Цискаридзе опубликовал яркое фото из путшествия по Грузии. Артист балета находится в городе Зугдиди.

Регина Тодоренко и Влад Топалов проводят выходные вместе.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анжелика Варум

Фото: @avarum/Instagram

Павел Прилучный позволил дочери сделать ему неузнаваемый макияж.

Светлана Лобода отдыхает на яхте в солнечной стране.

Ксения Бородина после развода решила попробовать экстремальные развлечения.

Ксения Бородина

Татьяна Навка позирует в леопардовом халате и прикрывает лицо шляпой от солнца.

Кристина Орбакайте танцует на Миконосе.

Кристина Орбакайте

Анфиса Чехова показала стройные ноги в Майами.

Сергей Безруков радуется долгожданному выходному и проводит его на даче с семьей.

Сергей Безруков

Певица Слава показала фото своей собаки породы мопс. Артистка всегда берет щенка с собой, отправляясь по делам.

Клава Кока, как и Николай Цискаридзе выбрала для отпуска солнечную Грузию.

Сергей Жуков поделился архивным фото с друзьями.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова наслаждается выходными загородом.

Фото и видео: Instagram

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