Пожилая модель Мейе Маск рассказала о своем успехе.

В прошедшем году тема пожилых моделей была весьма популярна, а в рамках показов весны 2018-го на подиумы Нью-Йорка, Милана, Парижа и Лондона, согласно данным международного форума Fashion Spot, вышло рекордное количество моделей старше 50 лет. 27 моделей, в числе которых оказалась и 69-летняя Мейе Маск, ждал неожиданный успех.

«За последний год я работала больше, чем за всю свою жизнь. У взрослых моделей меньше конкуренции, как, впрочем, и работы. Если усердно публиковать свои фотографии, можно набрать достаточное количество подписчиков и даже получать запросы на работу без кастингов», — призналась «Русской службе Би-би-си» мама американского изобретателя.

Модельная карьера Мейе началась, когда ей было 15 лет, но за последние несколько лет женщина успела побывать лицом косметики Clinique, стать самой возрастной моделью американского косметического бренда Cover Girl, сняться для обложек New York Magazine и Elle Canada. Сейчас Мейе числится в одном из самых известных агентств мира — IMG Models.