69-летняя Алла Пугачева лишилась бизнеса в Москве

Этим летом легенде советской и российской сцены, 69-летней Алле Пугачевой, пришлось закрыть школу эстрадного искусства «Рецитал», в которой в течение четырех лет обучались талантливые дети. Стоимость аренды в престижном комплексе «Лотте Плаза» оказалась слишком высокой для Примадонны.

Теперь эту территорию занимает другая организация. Последние занятия прошли в мае, в июне ученикам выдали сертификаты — всего этого могло и не быть, если бы не родители, которые сами оплатили аренду на последний год, чтобы их талантливые дети смогли закончить обучение.

«Просто находиться рядом с ней уже было счастьем. Она очень много вложила в каждого, легко находила индивидуальный подход, могла и похвалить, и поругать», — вспоминают они.

Закончить курсы смогли не все. «В тот момент в студии почти не осталось бюджетников, места сохранили только те, чьи мамы и папы могли позволить себе раскошеливаться», — рассказали «СтарХиту» инсайдеры.