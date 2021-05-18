69-летний Садальский получил предложение руки и сердца от 80-летней Максаковой
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Фото: @stassadal / Instagram
Совсем скоро, возможно даже этим летом, 69-летний Стас Садальский и 80-летняя Людмила Максакова могут стать мужем и женой. О предложении руки и сердца, которое сделала ему сама Людмила, сообщил Стас.
Этим заявлением эпатажный Садальский шокировал дочь артистки, оперную певицу Марию Максакову. «Если мы с мамой поженимся, то вы придете к нам на свадьбу? Мама планирует. Она хочет замуж. Она уже сделала мне предложение», — цитирует слова жениха издание «Собеседник».
Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress
Первым мужем и отцом сына Людмилы Максаковой был художник Феликс-Лев Збарский. Вторым мужем и отцом ее дочери стал Петер Андреас Игенбергс.
Мария Максакова не может поверить в слова Стаса Садальского. А вы?
Фото: © Anatoly Lomohov / Globallookpress, @stassadal / Instagram
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