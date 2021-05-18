69-летний Садальский получил предложение руки и сердца от 80-летней Максаковой

Этим заявлением эпатажный Садальский шокировал дочь артистки, оперную певицу Марию Максакову. «Если мы с мамой поженимся, то вы придете к нам на свадьбу? Мама планирует. Она хочет замуж. Она уже сделала мне предложение», — цитирует слова жениха издание «Собеседник».