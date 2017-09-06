В феврале прошлого года 68-летний Борис Грачевский женился в третий раз. Его избранницей стала 32-летняя актриса Екатерина Белоцерковская.

Разница между возлюбленными целых 35 лет, поэтому многие были уверены, что этот брак долго не продержится. Однако вопреки всем злым языкам супруги отметили годовщину свадьбы и, к тому же, устроили пышную свадьбу.

«Для меня это не очень важное событие, потому что мы давно вместе. С другой стороны, свадьба - это праздник. У нас все хорошо. Я очень рад и доволен. Особенно тем, что свадьбу срежиссировала втайне от меня моя жена. Все получилось очень красиво и интересно», - рассказал Грачевский в разговоре с порталом kp.ru.

Свадьба создателя «Ералаша» и его молодой жены наделала немало шума. Многие пользователи Сети набросились на супругов с критикой, отмечая внушительную разницу в возрасте. Как признался Борис, он на эти «гадости» не реагирует, да и жену приучил не обращать внимания: «Хочется сказать: «Люди, какое ваше дело?! Это моя личная жизнь! Зачем вы мне рассказываете, как мне жить?» Мне не нужны советы, я взрослый человек, мне очень много лет, я повидал много чего в своей жизни. Слава богу, тех, кто ценит и понимает меня, их намного больше».