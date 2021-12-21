67-летняя Успенская продемонстрировала идеальную фигуру в наряде из сетки

67-летняя певица любит выбирать откровенные наряды для различных мероприятий. В этот раз Успенская выбрала выдержанный в темных тонах комплект из сияющего лифа и обтягивающих брюк на завышенной талии, дополнила его высокими сапогами и длинной накидкой в сетку. На шею Любовь надела модный готический чокер-ленту. Небольшим акцентом стал и черный перстень на пальце.

Как призналась артистка, комплект целиком она подобрала в коллекции Dolce & Gabbana.