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67-летняя Успенская продемонстрировала идеальную фигуру в наряде из сетки

Любовь Успенская выбрала откровенный образ с накидкой из сетки и сияющим бра для посещения 11-й ежегодной премии Fashion New Year Awards, которая состоялась 20 декабря в отеле The Ritz-Carlton Moscow.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Успенская на Fashion New Year Awards

Фото: пресс-служба

67-летняя певица любит выбирать откровенные наряды для различных мероприятий. В этот раз Успенская выбрала выдержанный в темных тонах комплект из сияющего лифа и обтягивающих брюк на завышенной талии, дополнила его высокими сапогами и длинной накидкой в сетку. На шею Любовь надела модный готический чокер-ленту. Небольшим акцентом стал и черный перстень на пальце.

Как призналась артистка, комплект целиком она подобрала в коллекции Dolce & Gabbana.

Любовь получила награду в номинации «Fashion дуэт года» за песню «Большая любовь» , которую исполнила вместе с Николаем Басковым. На премии были также такие номинации: Fashion ЛЕГЕНДА, Cамый креативный дуэт года, Fashion икона, Fashion артист, Королева абсолютной роскоши, Fashion редактор, Дизайнер года, Лучший показ на Mercedes-Benz Fashion Week и другие.

А вам нравится необычный образ певицы?

Фото: пресс-служба, GlobalLookPress, Instagram

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