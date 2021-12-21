67-летняя Успенская продемонстрировала идеальную фигуру в наряде из сетки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: пресс-служба
67-летняя певица любит выбирать откровенные наряды для различных мероприятий. В этот раз Успенская выбрала выдержанный в темных тонах комплект из сияющего лифа и обтягивающих брюк на завышенной талии, дополнила его высокими сапогами и длинной накидкой в сетку. На шею Любовь надела модный готический чокер-ленту. Небольшим акцентом стал и черный перстень на пальце.
Как призналась артистка, комплект целиком она подобрала в коллекции Dolce & Gabbana.
Любовь получила награду в номинации «Fashion дуэт года» за песню «Большая любовь» , которую исполнила вместе с Николаем Басковым. На премии были также такие номинации: Fashion ЛЕГЕНДА, Cамый креативный дуэт года, Fashion икона, Fashion артист, Королева абсолютной роскоши, Fashion редактор, Дизайнер года, Лучший показ на Mercedes-Benz Fashion Week и другие.
А вам нравится необычный образ певицы?
Фото: пресс-служба, GlobalLookPress, Instagram