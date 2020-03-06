66-летняя Любовь Успенская в мини-платье с бахромой похвасталась стройными ногами

В комментариях подписчики Любови Успенской разделились на два «группировки». Одна, как обычно хвалила артистку за талант и способность выглядеть на все 100, другая обвиняла в том, что Успенская ведет себя не по возрасту.

«Женщина праздник, платье огонь», «Мне очень жаль Любу, очень. Жаль, что эти дурацкие шоу-программы не поняли главного: Люба очень любит своего ребенка и поэтому она согласилась выйти к людям с одной надеждой, что все ее поддержат, поймут, как ей больно», «Чем старше, тем глупее», «О боже! Как смешно смотрится бабка молодящаяся!», «Люба, вы великолепны!», «Красавица наша. Терпения вам Люба. Помните: так будет не всегда. Все образуется», — написали в комментариях.