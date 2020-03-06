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66-летняя Любовь Успенская в мини-платье с бахромой похвасталась стройными ногами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Любовь Успенская

Фото: Instagram

Королева душевной песни, как она сама себя называет, выступила в столице Азербайджана. Для выхода на сцену Любовь Успенская выбрала белоснежное мини-платье.
Эмин Агаларов танцует под песни Любови Успенской

66-летняя Успенская признавалась, что она довольна своей фигурой и обожает ловить на себе восхищенные взгляды зрителей. Справедливости ради отметим, что в свои годы Любовь Успенская может похвастаться идеальной фигурой.

В Instagram артистка опубликовала фото в красивом наряде, подчеркнувшем ее формы.

В комментариях подписчики Любови Успенской разделились на два «группировки». Одна, как обычно хвалила артистку за талант и способность выглядеть на все 100, другая обвиняла в том, что Успенская ведет себя не по возрасту.

«Женщина праздник, платье огонь», «Мне очень жаль Любу, очень. Жаль, что эти дурацкие шоу-программы не поняли главного: Люба очень любит своего ребенка и поэтому она согласилась выйти к людям с одной надеждой, что все ее поддержат, поймут, как ей больно», «Чем старше, тем глупее», «О боже! Как смешно смотрится бабка молодящаяся!», «Люба, вы великолепны!», «Красавица наша. Терпения вам Люба. Помните: так будет не всегда. Все образуется», — написали в комментариях.

Напомним, что недавно в семье Любови Успенской произошел скандал, после которого ее единственной отдушиной стала работа. Дочь Любови Татьяна обвинила мать в том, что она силой удерживает ее дома. Артистка утверждала, что психологическое состояние ее единственного ребенка нестабильно. Также Успенская заявила, что во всем виноват ее супруг Александр Плаксин, с которым она прожила в браке 30 лет, но все это время страдала.

Все о Любови Успенской читайте в новостях на Passion.ru.

Фото и видео: Instagram, кадры программы «Пока все дома» и «Андрей Малахов. Прямой эфир»

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