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66-летняя Любовь Успенская рассказала о новой влюбленности: «Я ждала его всю жизнь»

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Любовь Успенская

Фото: Instagram

Королева душевной песни призналась подписчикам, что вновь испытала сильное чувство к мужчине.

66-летняя Любовь Успенская сделала неожиданное признание в социальной сети: она влюбилась.

«Я влюбилась! И почувствовала, что этого мужчину я ждала всю свою жизнь...», — подписала она фото, на котором позирует в мини-платье.

«Богиня», «Ты супер молодец так держать», «Это так замечательно», «Вау!», «Как здорово», — написали Любови Успенской в комментариях.

Ее признание стало неожиданным, потому что королева душевной песни замужем. Уже 30 лет она состоит в браке с Александром Плаксиным, от которого родила единственную дочь Татьяну. Но в последнее время в семье артистки происходят постоянные ссоры.

Несколько недель назад Татьяна обвинила свою знаменитую мать в домашнем насилии, а после сбежала из дома за границу. Любовь Успенская всю вину за психическое состояние и поведение дочери возложила на мужа, обвинив его в том, что он избаловал наследницу, которая теперь ведет себя неадекватно. Кроме того, Успенская заявила, что намерена развестись с человеком, который «испортил всю ее жизнь».

Фото и видео: Instagram

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