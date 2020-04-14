66-летняя Любовь Успенская рассказала о новой влюбленности: «Я ждала его всю жизнь»

«Богиня», «Ты супер молодец так держать», «Это так замечательно», «Вау!», «Как здорово», — написали Любови Успенской в комментариях.

Ее признание стало неожиданным, потому что королева душевной песни замужем. Уже 30 лет она состоит в браке с Александром Плаксиным, от которого родила единственную дочь Татьяну. Но в последнее время в семье артистки происходят постоянные ссоры.

Несколько недель назад Татьяна обвинила свою знаменитую мать в домашнем насилии, а после сбежала из дома за границу. Любовь Успенская всю вину за психическое состояние и поведение дочери возложила на мужа, обвинив его в том, что он избаловал наследницу, которая теперь ведет себя неадекватно. Кроме того, Успенская заявила, что намерена развестись с человеком, который «испортил всю ее жизнь».