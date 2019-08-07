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66-летняя Ирина Понаровская восхитила поклонников новой фотографией: «Красавица, есть на кого ровняться!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Понаровская

Фото: Instagram
Артистка редко публикует новые снимки, и на каждый из них фанаты реагируют с восторгом.

Ирина Понаровская – икона стиля 80-90-х годов. Ее вкусом и образами восхищались миллионы поклонниц. Однако в начале 2000-х годов Понаровская покину сцену и 10 лет жила только для себя. «Я выбрала роскошный образ жизни. Я перестала быть артисткой и мне стало так мало нужно для счастья», - признавалась артистка.

Но недавно она вернулась к творчеству и опять начала гастролировать. Поклонники следят за каждым ее шагом, каждым выступлением и каждым новым появлением в социальных сетях.

Ирина Понаровская в шоу Ивана Урганта

Ирина Понаровская ведет Instagram. Правда, новые фото и видео появляются на ее странице не так часто, как хотелось бы ее подписчикам. Поэтому каждый новый снимок взывает восторг у ее фолловеров.

И их кумир побаловала новой фотографией в шикарном платье. На снимке Ирина Понаровская позирует со своим директором Валерией Тувиной.

Ирина Понаровская и Валерия Тувина

Фото: Instagram

«Королева», «Шикарная», «Я ваша ровесница, есть на кого ровняться», «Сама элегантность», - написали Понаровской в комментариях.

А вам нравится, как выглядит артистка?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Фото: youtube.com/ Вечерний Ургант

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