66-летняя Ирина Понаровская восхитила поклонников новой фотографией: «Красавица, есть на кого ровняться!»

Ирина Понаровская – икона стиля 80-90-х годов. Ее вкусом и образами восхищались миллионы поклонниц. Однако в начале 2000-х годов Понаровская покину сцену и 10 лет жила только для себя. «Я выбрала роскошный образ жизни. Я перестала быть артисткой и мне стало так мало нужно для счастья», - признавалась артистка.
Но недавно она вернулась к творчеству и опять начала гастролировать. Поклонники следят за каждым ее шагом, каждым выступлением и каждым новым появлением в социальных сетях.
Ирина Понаровская ведет Instagram. Правда, новые фото и видео появляются на ее странице не так часто, как хотелось бы ее подписчикам. Поэтому каждый новый снимок взывает восторг у ее фолловеров.
И их кумир побаловала новой фотографией в шикарном платье. На снимке Ирина Понаровская позирует со своим директором Валерией Тувиной.
Фото: Instagram
«Королева», «Шикарная», «Я ваша ровесница, есть на кого ровняться», «Сама элегантность», - написали Понаровской в комментариях.
А вам нравится, как выглядит артистка?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Фото: youtube.com/ Вечерний Ургант
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