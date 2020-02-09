66-летняя Ирина Понаровская примерила спортивный стиль и собрала комплименты фанатов: «Шикарная, неповторимая»

«Шикарная, неповторимая», «Безупречный вкус», «Такие классные!», «Как всегда, шикарная», «Вы прекрасны», «Люблю», — написали Ирине Понаровской в комментариях.

Ирина Понаровская — признанная икона стиля. Каждое ее появление на публике сопровождается восторженными откликами. Певица славится безупречным вкусом и раз за разом подтверждает ее. Ирина Понаровская не только сама носит элегантные и стильные вещи, но и одевает в них других женщин, выпуская одежду в сотрудничестве с дизайнерами.