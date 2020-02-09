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66-летняя Ирина Понаровская примерила спортивный стиль и собрала комплименты фанатов: «Шикарная, неповторимая»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Понаровская

Фото: Instagram

Заслуженная артистка РФ отправилась на гастроли в Германию. Там Ирина Понаровская прогулялась по солнечным улицам Штутгарта.

Ирина Понаровская поделилась с подписчиками яркой фотографией. Яркой, потому что снимок сделали на залитой солнечным светом улице и потому, что 66-летняя певица ослепила красотой своих поклонников.

Ирина Понароская на гастролях в Воронеже

Для прогулки в Германии Ирина Понаровская выбрала спортивный, но в то же время элегантный образ: брюки маскировочной расцветки, черный топ, свитер крупной вязки и драповое пальто. Дополнили образ стильный берет, большие солнцезащитные очки и крупные украшения.

«Шикарная, неповторимая», «Безупречный вкус», «Такие классные!», «Как всегда, шикарная», «Вы прекрасны», «Люблю», — написали Ирине Понаровской в комментариях.

Ирина Понаровская — признанная икона стиля. Каждое ее появление на публике сопровождается восторженными откликами. Певица славится безупречным вкусом и раз за разом подтверждает ее. Ирина Понаровская не только сама носит элегантные и стильные вещи, но и одевает в них других женщин, выпуская одежду в сотрудничестве с дизайнерами.

Фото и видео: Instagram

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