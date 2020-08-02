66-летний Юрий Розум ответил поклонникам, которые заподозрили его в романе с 23-летней девушкой

Пианист рассказал, что с Марией его связывает исключительно дружба. «Мы познакомились довольно давно — на конкурсе красоты. Я был членом жюри. Тогда я пригласил Машу на свой концерт, после этого мы стали общаться на тему музыки. Она не только красавица, но и очень разносторонний человек. Ее заинтересовало мое отношение к музыке, мои концерты. Во время самоизоляции мы сделали совместное интервью. Беседовали о музыкантах, блогерах. Мария относится к числу моих хороших друзей. Она очень мне симпатична. Надеюсь, что это взаимно» - рассказал Юрий Розум.

Мария Слугина - возлюбленная сына Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипа Глушко. Пара начала отношения год назад. Между влюбленными разница в возрасте, она составляет 6 лет, тем не менее Архип утверждает, что это никак не влияет на их отношения и у пары все серьезно.