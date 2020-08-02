66-летний Юрий Розум ответил поклонникам, которые заподозрили его в романе с 23-летней девушкой
Фото: Instagram/ @yurirozum
На фото в своем Инстаграм прославленный пианист достаточно часто появляется с молодыми девушками. Обычно, это стипендиатки его фонда и ученицы. Однако последние фотографии, на которых Юрий Розум запечатлен с молодой девушкой привлекли особенное внимание поклонников. Девушка на снимке - пассия сына Наташи Королевой Мария Слугина. Подписчики тут же начали засыпать музыканта вопросами: неужели у него новый роман?
«Что же вы мужчины на молоденьких заглядываетесь? Пора бы уже присмотреться к даме, приближённая к Вашему возрасту!», «Каждый день новые красивые девушки. Любовь вокруг для нашего дорогого и любимого Юрочки», «Безупречный вкус у Юрочки!!!» - пишут поклонники. Юрий решил, что не хочет лишних слухов вокруг своей фигуры и рассказал в беседе со «СтарХит», кем ему приходится молодая особа.
Пианист рассказал, что с Марией его связывает исключительно дружба. «Мы познакомились довольно давно — на конкурсе красоты. Я был членом жюри. Тогда я пригласил Машу на свой концерт, после этого мы стали общаться на тему музыки. Она не только красавица, но и очень разносторонний человек. Ее заинтересовало мое отношение к музыке, мои концерты. Во время самоизоляции мы сделали совместное интервью. Беседовали о музыкантах, блогерах. Мария относится к числу моих хороших друзей. Она очень мне симпатична. Надеюсь, что это взаимно» - рассказал Юрий Розум.
Мария Слугина - возлюбленная сына Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипа Глушко. Пара начала отношения год назад. Между влюбленными разница в возрасте, она составляет 6 лет, тем не менее Архип утверждает, что это никак не влияет на их отношения и у пары все серьезно.