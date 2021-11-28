Дочь Ростроповича и Вишневской Ольга госпитализирована с травмами

Как сообщает Telegram-канал «112», женщина находилась у себя дома. В какой-то момент Ольга упала и потеряла сознание. При падении Ростропович повредила пальцы рук.

Из-за повышения давления женщина была доставлена в отделении кардиологии, сообщает источник.

Ольга Ростропович родилась и выросла в семье легендарных российских музыкантов вместе с сестрой Еленой. С детства девочки жили по строгому расписанию и ходили в музыкальную школу. Ольга не любила заниматься музыкой и мечтала стать балериной. Но из-за давления семьи долго и упорно занималась фортепиано под присмотром бабушки Софии Николаевны. Позже сестры жили и учились в монастыре в Лозанне пока родители гастролировали по миру после переезда из СССР, а спустя время Ольгу и Елену перевезли в Америку, где они продолжили обучение в музыкальном университете в Нью-Йорке.

После обучения Ольга играла на виолончели, как и ее отец. Спустя время она оставила игру и решила стать преподавателем. А сейчас Ольга возглавляет созданный Мстиславом Леопольдовичем Фонд помощи молодым музыкантам.