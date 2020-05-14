65-летняя Любовь Успенская показала, какой красавицей была в молодости

65-летняя Любовь Успенская не скрывает, что делала пластические операции. И хейтерам отвечает, что делала не все, в чем ее подозревают. В то же время поклонники артистки уверены: она выглядит отлично для своего возраста.

Любовь Успенская показала в Instagram свое фото 40-летней давности, времен, когда она начинала свою карьеру в США.

«Фото было сделано в 1979 году в ресторане "Садко" на Brighton Beach. Смотря на фото, вспоминаю то беззаботное время. Мы даже и подумать не могли, что так сильно изменится мир, изменимся мы... Время — загадочная штука, никогда не знаешь, куда завтра повернет судьба», — поделилась воспоминаниями артистка.