65-летняя Любовь Успенская показала, какой красавицей была в молодости
Фото: Instagram
65-летняя Любовь Успенская не скрывает, что делала пластические операции. И хейтерам отвечает, что делала не все, в чем ее подозревают. В то же время поклонники артистки уверены: она выглядит отлично для своего возраста.
Любовь Успенская показала в Instagram свое фото 40-летней давности, времен, когда она начинала свою карьеру в США.
«Фото было сделано в 1979 году в ресторане "Садко" на Brighton Beach. Смотря на фото, вспоминаю то беззаботное время. Мы даже и подумать не могли, что так сильно изменится мир, изменимся мы... Время — загадочная штука, никогда не знаешь, куда завтра повернет судьба», — поделилась воспоминаниями артистка.
«Глаза и взгляд не меняется», «Какая вы хорошенькая! Да, молодые годы незабываемы...», «Красивая», «Какая вы красавица», «Интересная компания! И вы очаровательны!», «Не меняетесь, красотка всегда», — вынесли вердикт поклонники Любови Успенской. А некоторые подписчики даже не узнали и не нашли певицу на снимке.
В одном из интервью королева шансона обмолвилась, что постарается сохранить красоту и молодость до 90 лет, и все силы отдаст этому.
А вы сразу узнали Любовь Успенскую на фото?
Фото и видео: Instagram
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