65-летняя Лариса Долина удивила новым фото: помолодевшая певица выглядит ровесницей дочери
Лариса Долина опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, на котором она позирует стоя у микрофона в блестящем синем наряде, дополненном кулоном и с роскошной укладкой.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa.dolina.official/Instagram
Нельзя не отметить макияж певицы. В повседневной жизни Долина отдает предпочтение не яркому мейкапу, делая акцент на гладкой коже и слегка выделяя глаза.
Дочь звезды от первого брака с Анатолием Миончинским Ангелина не любит привлекать к себе внимание. Instagram девушки, полон снимков звездной красавицы-мамы, своей дочери Саши и поездок на природу, лишь изредка мы можем увидеть селфи наследницы.
В отличие от матери Лина отдает предпочтение удобной одежде и отсутствию косметики, хотя, возможно, в будущем, она последует примеру знаменитой родительницы, и поклонники смогут увидеть девушку в ярком и необычном образе.
Фото и видео: Instagram
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