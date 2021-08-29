65-летняя Лариса Долина удивила новым фото: помолодевшая певица выглядит ровесницей дочери

Дочь звезды от первого брака с Анатолием Миончинским Ангелина не любит привлекать к себе внимание. Instagram девушки, полон снимков звездной красавицы-мамы, своей дочери Саши и поездок на природу, лишь изредка мы можем увидеть селфи наследницы.

В отличие от матери Лина отдает предпочтение удобной одежде и отсутствию косметики, хотя, возможно, в будущем, она последует примеру знаменитой родительницы, и поклонники смогут увидеть девушку в ярком и необычном образе.