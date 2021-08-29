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65-летняя Лариса Долина удивила новым фото: помолодевшая певица выглядит ровесницей дочери

Народная артистка России не перестает удивлять поклонников своим внешним видом. Для своих лет певица выглядит изрядно молодо, совсем как ее 37-летняя дочь Ангелина. Наследница певицы практически не использует макияж, выбирая более естественный образ, и несмотря на это отличить близких родственниц становится все сложнее.
65-летняя Лариса Долина удивила новым фото: помолодевшая певица выглядит ровесницей дочери

Лариса Долина опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, на котором она позирует стоя у микрофона в блестящем синем наряде, дополненном кулоном и с роскошной укладкой.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Долина

Фото: @larisa.dolina.official/Instagram

Нельзя не отметить макияж певицы. В повседневной жизни Долина отдает предпочтение не яркому мейкапу, делая акцент на гладкой коже и слегка выделяя глаза.

Лариса Долина в дерзком образе

Дочь звезды от первого брака с Анатолием Миончинским Ангелина не любит привлекать к себе внимание. Instagram девушки, полон снимков звездной красавицы-мамы, своей дочери Саши и поездок на природу, лишь изредка мы можем увидеть селфи наследницы.

В отличие от матери Лина отдает предпочтение удобной одежде и отсутствию косметики, хотя, возможно, в будущем, она последует примеру знаменитой родительницы, и поклонники смогут увидеть девушку в ярком и необычном образе.

Фото и видео: Instagram

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