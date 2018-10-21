65-летняя Ирина Понаровская рассуждает о женственности: «Куда же женщины делись? Где они?»

Вчера, во время празднования дня рождения своего концертного директора Валерии Тувиной, популярная певица Ирина Понаровская произнесла пламенную речь о женственности, и многие из присутствующих поддержали ее. Видеоролик опубликовала подруга артистки, Наталья Штурм.

«У нас женщины вырастили себе что-то такое, что мешает ходить, извините. Эти женщины с красивыми волосами, они красиво накрашены, но все их манеры, все их жесты, вся их поступь... то, чем они выделяются в этой жизни — это мужским пробивным безумно жестким характером. И я понимаю, почему, потому что были какие-то такие у меня такие размышления по этому поводу. Я думаю: господи, куда же женщины делись? Где они?», — рассуждает Ирина Витальевна.