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65-летняя Ирина Понаровская рассуждает о женственности: «Куда же женщины делись? Где они?»

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Елены Тувиной

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Ирина Понаровская высказалась против засилия «неженственных женщин».

Вчера, во время празднования дня рождения своего концертного директора Валерии Тувиной, популярная певица Ирина Понаровская произнесла пламенную речь о женственности, и многие из присутствующих поддержали ее. Видеоролик опубликовала подруга артистки, Наталья Штурм.

«У нас женщины вырастили себе что-то такое, что мешает ходить, извините. Эти женщины с красивыми волосами, они красиво накрашены, но все их манеры, все их жесты, вся их поступь... то, чем они выделяются в этой жизни — это мужским пробивным безумно жестким характером. И я понимаю, почему, потому что были какие-то такие у меня такие размышления по этому поводу. Я думаю: господи, куда же женщины делись? Где они?», — рассуждает Ирина Витальевна.

Сама Понаровская давно является примером для многих женщин. Ее утонченный стиль пытались копировать на протяжении многих лет, а мудрые слова то и дело можно заметить в цитатах поклонниц в социальных сетях.

Что думаете по этому поводу вы? Согласны с артисткой?

Фото и видео: instagram

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