65-летняя Ирина Хакамада назвала главное правило интимной жизни женщины

В свою очередь, друзьям Ирины интересно то, что она может сказать по разным современным темам. «Они мне доверяют. Я не говорю: "Это ваше, это новое поколение". Я говорю: "Круто, научи меня", — призналась она.

Телеведущая вот уже около 30 лет регулярно занимается спортом и поддерживает себя в форме. По ее словам, тело человека всегда должно быть в движении, так как только в этом случае «подчиняется и не мешает». Еще одним видом полезной физической нагрузки Хакамада считает секс. Она уверена, что женщина не может потерять сексуального влечения с годами. По ее словам, самое главное правило интимной жизни в зрелом возрасте — правильный выбор партнера.

«У женщины либидо вечное, все зависит от партнера. Если партнер хорош, то все будет офигенно! Если партнер — говно, то какой бы вы сексуальной ни были, все равно будет говно», — резюмировала она. Напомним, Хакамада сейчас в браке с финансовым консультантом Владимиром Сиротинским. Как пишет «Сплетник», неоднократно она говорила, что они с супругом по обоюдному согласию предпочитают свободные отношения.

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