65-летняя Ирина Хакамада назвала главное правило интимной жизни женщины
Фото: instagram.com/irina_hakamada
65-летняя Хакамада уточнила: большинство людей оценивают ее, исходя из цифры в паспорте, и она устала от этого. Она выступает против дискриминации по возрасту и в душе ощущает себя на несколько десятков лет моложе.
«Татуировки, спортивный стиль. Захочу — буду секси, захочу — и на шпильках выйду, но очень редко. Во мне очень развит ребенок», — уточнила она. Ирина добавила, что круг ее общения в основном состоит из людей моложе нее на 10-15 лет, это люди 20-40 лет. Хакамада при этом не пытается «подделаться под молодых», ее интересуют проблемы, которыми живут более поздние поколения.
Фото: instagram.com/irina_hakamada
В свою очередь, друзьям Ирины интересно то, что она может сказать по разным современным темам. «Они мне доверяют. Я не говорю: "Это ваше, это новое поколение". Я говорю: "Круто, научи меня", — призналась она.
Телеведущая вот уже около 30 лет регулярно занимается спортом и поддерживает себя в форме. По ее словам, тело человека всегда должно быть в движении, так как только в этом случае «подчиняется и не мешает». Еще одним видом полезной физической нагрузки Хакамада считает секс. Она уверена, что женщина не может потерять сексуального влечения с годами. По ее словам, самое главное правило интимной жизни в зрелом возрасте — правильный выбор партнера.
«У женщины либидо вечное, все зависит от партнера. Если партнер хорош, то все будет офигенно! Если партнер — говно, то какой бы вы сексуальной ни были, все равно будет говно», — резюмировала она. Напомним, Хакамада сейчас в браке с финансовым консультантом Владимиром Сиротинским. Как пишет «Сплетник», неоднократно она говорила, что они с супругом по обоюдному согласию предпочитают свободные отношения.
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Фото: Instagram/@irina_hakamada
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