64-летняя Лариса Долина сильно похудела и помолодела на 20 лет
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Лариса Долина вызвала бурю восторгов у своих поклонников: за последнее время она заметно помолодела и похорошела. И, если еще недавно все обсуждали изменившуюся в лучшую сторону Аллу Пугачеву, то теперь говорят и о Долиной.
Фотография похудевшей Ларисы Долиной и раньше мелькали в аккаунтах ее коллег в социальных сетях. Но заметнее всего ее красота стала на снимке, которым поделилась стилист Наталья Панченко: Лариса Долина сильно похудела и помолодела на 20 лет.
На фотографии народная артистка позирует со стильной стрижкой с прямыми волосами и в строгом черном брючном костюме.
«Огонь! Очень круто», «Какая же она элегантная и благородная», «Шикарная женщина», «Загадочная история Ларисы Долиной», «Красавица», — осыпали артистку комплиментами, а стилиста поблагодарили за отличную работу.
Лариса Долина долгие годы борется с лишним весом. В одном из интервью она признавалась, что давно забыла, что такое сахар и десерты. Она отмечает, что невозможно избавиться от жира с помощью какого-то чудодейственного средства: «Только физические нагрузки могут помочь "стереть" лишние килограммы. К тому же я очень люблю танцевать — это тоже активность», — говорила она.
Фото: Instagram, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!