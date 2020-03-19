64-летняя Лариса Долина сильно похудела и помолодела на 20 лет

Фотография похудевшей Ларисы Долиной и раньше мелькали в аккаунтах ее коллег в социальных сетях. Но заметнее всего ее красота стала на снимке, которым поделилась стилист Наталья Панченко: Лариса Долина сильно похудела и помолодела на 20 лет.

На фотографии народная артистка позирует со стильной стрижкой с прямыми волосами и в строгом черном брючном костюме.