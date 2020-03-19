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64-летняя Лариса Долина сильно похудела и помолодела на 20 лет

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Слайд, который
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Лариса Долина в 2018 году

Фото: Starface

В Сети обсуждают изменившуюся внешность Народной артистки РФ, которая стала выглядеть намного моложе своих лет.

Лариса Долина вызвала бурю восторгов у своих поклонников: за последнее время она заметно помолодела и похорошела. И, если еще недавно все обсуждали изменившуюся в лучшую сторону Аллу Пугачеву, то теперь говорят и о Долиной.

Фотография похудевшей Ларисы Долиной и раньше мелькали в аккаунтах ее коллег в социальных сетях. Но заметнее всего ее красота стала на снимке, которым поделилась стилист Наталья Панченко: Лариса Долина сильно похудела и помолодела на 20 лет.

На фотографии народная артистка позирует со стильной стрижкой с прямыми волосами и в строгом черном брючном костюме.

«Огонь! Очень круто», «Какая же она элегантная и благородная», «Шикарная женщина», «Загадочная история Ларисы Долиной», «Красавица», — осыпали артистку комплиментами, а стилиста поблагодарили за отличную работу.

Лариса Долина долгие годы борется с лишним весом. В одном из интервью она признавалась, что давно забыла, что такое сахар и десерты. Она отмечает, что невозможно избавиться от жира с помощью какого-то чудодейственного средства: «Только физические нагрузки могут помочь "стереть" лишние килограммы. К тому же я очень люблю танцевать — это тоже активность», — говорила она.

Фото: Instagram, Starface

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