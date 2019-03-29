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64-летняя Лайма Вайкуле решила составить завещание

Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит многомиллионное наследство.

Легенда советской эстрады Лайма Вайкуле — счастливая обадательница роскошного особняка в Юрмале. Им она похвасталась в эфире шоу Андрея Малахова на канале «Россия-1», а также сообщила, что дом, а также счета в банках и другое имущество решила завещать своему возлюбленному Андрею Латковскому.

Певица Лайма Вайкуле и продюсер Андрей Латковский вместе почти сорок лет. Именно Адрей был рядом с Лаймой, когда она боролась с раком в 90-е годы. Мужчина был готов пожертвовать собой в случае неудачи в лечении. «Он говорил, что мы разгонимся и врежемся в стену. Меня это успокаивало», — вспоминает звезда.

«На самом деле все его, нет даже разговоров. Я ни на кого не переписала имущество. Но завещание — хорошая идея, а то потом начнется…» — ответила Вайкуле на неудобный вопрос Малахова о наследстве.

Детей у пары нет, несмотря на то, что у артистки было несколько шансов на материнство. В первый раз она забеременела когда карьера резко пошла вверх. Тогда звезда решила, что к рождению ребенку пока не готова. Второй раз она прервала беременность на пике славы, так ей посоветовал гражданский супруг. Для обоих на первом месте всегда была работа. Впоследствии певица старалась забеременеть и родить, но третьего шанса так и не дождалась.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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