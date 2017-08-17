Брижит Макрон украсила обложку глянцевого журнала и рассказала о личном.

Она болтает с Рианой и приятельствует с Боно. Ей удается сохранить элегантный вид даже в джинсах. Горячая штучка Брижит Макрон поучаствовала в фотосессии для нового номера французского Elle, а в интервью рассказала о главном недостатке мужа.

«Единственный недостаток Эммануэля в том, что он моложе меня. Я давно привыкла, что с нами происходят небанальные вещи. 20 лет подряд каждый день я задаю себе один и тот же вопрос — что будет дальше», — заявила первая леди Франции.

Их встречу она считает судьбоносной, несмотря на огромную разницу в возрасте. Тем, кто осуждает ее роман с мужчиной, который младше ее на 25 лет и был еще подростком на момент их знакомства, Брижит сообщила: «Если бы я отказалась от него из-за разницы в возрасте, моя жизнь прошла бы мимо меня».