64-летняя Брижит Макрон откровенно рассказала о главном недостатке молодого мужа
Она болтает с Рианой и приятельствует с Боно. Ей удается сохранить элегантный вид даже в джинсах. Горячая штучка Брижит Макрон поучаствовала в фотосессии для нового номера французского Elle, а в интервью рассказала о главном недостатке мужа.
«Единственный недостаток Эммануэля в том, что он моложе меня. Я давно привыкла, что с нами происходят небанальные вещи. 20 лет подряд каждый день я задаю себе один и тот же вопрос — что будет дальше», — заявила первая леди Франции.
Их встречу она считает судьбоносной, несмотря на огромную разницу в возрасте. Тем, кто осуждает ее роман с мужчиной, который младше ее на 25 лет и был еще подростком на момент их знакомства, Брижит сообщила: «Если бы я отказалась от него из-за разницы в возрасте, моя жизнь прошла бы мимо меня».
Женщина также успокоила граждан, недовольных текущим положением дел в стране. Дело в том, что во время президентской гонки Макрон обещал, что его супруга будет работать на общественных началах. Они требуют отказать Брижит в содержании за государственный счет и принудить ее работать, как и обещал Макрон
«Нам важно, чтобы все было прозрачно. Мое расписание теперь будет публиковаться на официальном сайте — так граждане смогут узнать, чем я на данный момент занята. Моя роль будет общественно полезной», — пообещала первая леди страны.
Фото: globallookpress, instagram