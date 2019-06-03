64-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 27-летней женой после тайной свадьбы

До Светланы Кузьмин 17 лет состоял в браке с Екатериной Трофимовой. Но неожиданно для всех он развелся с ней в 2018 году. Тогда он обратился с просьбой к журналистам не лезть в его личную жизнь, но позже появился с любимой девушкой в одном из ток-шоу. Влюбленные тайно расписались в начале 2019 года. Но об этом стало известно лишь пару месяцев спустя: о браке рассказала брат Владимира Кузьмина.