64-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 27-летней женой после тайной свадьбы

Владимир Кузьмин 31 мая отметил день рождения сольным выступлением в Кремле. Его гостями стали друзья и коллеги, которые пели с ним на одной сцене. Была с музыкантом и его новая – четвертая по счету – официальная жена Светлана Карпухина. Она младше супруга на 37 лет.
Фото: Instagram
До Светланы Кузьмин 17 лет состоял в браке с Екатериной Трофимовой. Но неожиданно для всех он развелся с ней в 2018 году. Тогда он обратился с просьбой к журналистам не лезть в его личную жизнь, но позже появился с любимой девушкой в одном из ток-шоу. Влюбленные тайно расписались в начале 2019 года. Но об этом стало известно лишь пару месяцев спустя: о браке рассказала брат Владимира Кузьмина.
Музыкант познакомился со спортсменкой Светланой Карпухиной на одном из своих концертов. Она попросила у него автограф и помощь в организации концертов. Кузьмин, известный как ценитель молодости и женской красоты, перед предложением не устоял.
Большая разница в возрасте супругов не смущает. А друзья артиста признаются, что рядом с молодой Светланой Кузьмин и сам помолодел. Кроме этого, она стала его новой музой, вдохновляющей на новые песни.
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Напомним, что Кузьмин был женат несколько раз. Впервые он пошел в загс в 19 лет. Поэтесса Татьяна Артемьева родила ему троих детей. В 1990 году его женой стала американка Келли Керзон. После Владимир 7 лет прожил в фактическом браке с актрисой Верой Сотниковой. Третьей официальной женой стала Екатерина Трофимова, и в четвертый раз музыкант связал себя узами брака с молодой Светланой.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Видео: youtube.com/ Вечерний Ургант, Сегодня