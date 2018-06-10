63-летняя Ирина Хакамада восхитила стройными ногами в дерзком мини

«Восхитительно! Потрясающее выглядите, Ирина!», «Ирина, вы красотка!!! Легкая, смелая и интересная!🌺», «Нет, ну с этим что-то надо делать!!! Наглаженно-разряженно-напомаженные выходили-выходили, думали- "самые-самые", и тут.... ХАКАМАДА! И все усилия и потуги "выглядеть"- насмарку! Никто и рядом не стоял!!! Мгновение - и понятно, чем просто красивая женщина отличается от женщины ПРЕКРАСНОЙ!!! ИРИНА ВЕЛИКАЯ!!!», «Ирина, Вы потрясающая. И внутренне, и внешне. Спасибо, что подаёте всем нам пример!)», «Восхитительно, я даже и не узнала...:) Так держать!», «Господи,и умная и красивая,так не бывает», «сногсшибательно. во всем королева», «Супер! Ира, Обычно так говорят банально про мужчин : « как вино , чем .. « ну и так далее! Вы рушите все стереотипы ...», «Какая невероятная красота и энергия», — восхищенно написали подписчики в комментариях к фотографии.

Напомним, Ирина Хакамада неоднократно доказала, что возраст ничему не помеха. Так, накануне Нового года она рискнула взлететь в аэродинамической трубе высотой десять метров.

Фото: instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru