62-летняя Марина Юдашкина показала фигуру в бикини

Около недели назад супруги Валентин и Марина Юдашкины отправились отдыхать на остров Корфу. Пара любит пляжный отдых, но и не забывает про экскурсии и осмотр достопримечательностей.

Марина активно делится на своей личной странице в Instagram деталями каникул с мужем.

Юдашкина опубликовала откровенный снимок в бикини, показав, в какой прекрасной форме она находится на седьмом десятке жизни.