62-летняя Марина Юдашкина показала фигуру в бикини
Около недели назад супруги Валентин и Марина Юдашкины отправились отдыхать на остров Корфу. Пара любит пляжный отдых, но и не забывает про экскурсии и осмотр достопримечательностей.
Марина активно делится на своей личной странице в Instagram деталями каникул с мужем.
Юдашкина опубликовала откровенный снимок в бикини, показав, в какой прекрасной форме она находится на седьмом десятке жизни.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @marinayudashkina/Instagram
Марина Юдашкина выбрала для отдыха раздельный комплект купальника бирюзового цвета.
Блондинка и любимица кутюрье дополнила образ розовым парео, который она повязала на бедрах.
«В самом центре Ионического моря лежит Кефалония - таинственный остров с богатым историческим наследием. Здесь встречаются романтичные бухты и загадочные пещеры. Название острова отсылает к мифологии Древней Греции, герой по имени Кефал является основателем рода, от которого произошёл царь Одиссей. Начинается ваше путешествие с самых основ мироздания, берущих начало 300 столетий назад!», — дополнила Марина снимок подписью.
Фото и видео: Instagram
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