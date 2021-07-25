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62-летняя Марина Юдашкина показала фигуру в бикини

Супруга легендарного российского кутюрье делится снимками с отдыха в Греции.
Марина Юдашкина

Около недели назад супруги Валентин и Марина Юдашкины отправились отдыхать на остров Корфу. Пара любит пляжный отдых, но и не забывает про экскурсии и осмотр достопримечательностей.

Марина активно делится на своей личной странице в Instagram деталями каникул с мужем.

Юдашкина опубликовала откровенный снимок в бикини, показав, в какой прекрасной форме она находится на седьмом десятке жизни.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Юдашкина показала фигуру

Фото: @marinayudashkina/Instagram

Марина Юдашкина выбрала для отдыха раздельный комплект купальника бирюзового цвета.

Марина Юдашкина в детстве

Блондинка и любимица кутюрье дополнила образ розовым парео, который она повязала на бедрах.

«В самом центре Ионического моря лежит Кефалония - таинственный остров с богатым историческим наследием. Здесь встречаются романтичные бухты и загадочные пещеры. Название острова отсылает к мифологии Древней Греции, герой по имени Кефал является основателем рода, от которого произошёл царь Одиссей. Начинается ваше путешествие с самых основ мироздания, берущих начало 300 столетий назад!», — дополнила Марина снимок подписью.

Фото и видео: Instagram

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