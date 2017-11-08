Актер Роуэн Аткинсон, сыгравший знаменитого мистера Бина, вновь станет отцом.

Подруга 62-летнего британца, 33-летняя Луиза Форд, подарит ему третьего наследника. Об этом стало известно после того, как папарацци засняли Луизу с заметно округлившимся животом. Для подруги Роуэна это будет первый ребенок, тем временем как у самого актера есть уже двое детей от предыдущего брака: Бен и Лили.