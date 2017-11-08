62-летний «мистер Бин» Роуэн Аткинсон станет отцом в третий раз
1/10
Актер Роуэн Аткинсон, сыгравший знаменитого мистера Бина, вновь станет отцом.
Подруга 62-летнего британца, 33-летняя Луиза Форд, подарит ему третьего наследника. Об этом стало известно после того, как папарацци засняли Луизу с заметно округлившимся животом. Для подруги Роуэна это будет первый ребенок, тем временем как у самого актера есть уже двое детей от предыдущего брака: Бен и Лили.
По заявлению одного из друзей актера, Роуэн и Луиза очень счастливы вместе и с нетерпением ждут пополнения в семье. Как утверждают, вскоре после рождения ребенка, Луиза станет законной женой Аткинсона.
Фото: eastnews.ru