62-летний голливудский актер Дольф Лундгрен женится на 24-летнем фитнес-инструкторе

Напомним, что 17 лет Дольф Лундгрен был женат на Анетт Квиберг, в браке с которой у него родились две дочери — Ида и Грета. В 2011 актер развелся, а в январе этого года начал встречаться с норвежкой Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе и является ровесницей его старшей дочери.