62-летний голливудский актер Дольф Лундгрен женится на 24-летнем фитнес-инструкторе
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Фото: Instagram / @emmakrokdal
Известный голливудский актер и спортсмен Дольф Лундгрен сделал предложение руки и сердца ровеснице своей дочери, норвежскому фитнес-инструктору Эмме Крокдал.
Дольф Лундгрен и Эмма Крокдал опубликовали на своих страницах в Instagram фото, на котором они позируют после помолвки, а счастливая невеста демонстрирует кольцо на безымянном пальце. «Произошло кое-что особенное», — написал актер.
Напомним, что 17 лет Дольф Лундгрен был женат на Анетт Квиберг, в браке с которой у него родились две дочери — Ида и Грета. В 2011 актер развелся, а в январе этого года начал встречаться с норвежкой Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе и является ровесницей его старшей дочери.
Фото: Instagram
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